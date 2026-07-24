Erstmals seit Beginn der Schlosskonzerte im Seeschloss Ort Gmunden hatte der Musikverein Gschwandt auch die Ehre, sich am Mittwoch 22.7.2026 zu präsentieren. Vorweg, es war ein großer Erfolg. Nicht weniger als 50 Musikerinnen und Musiker betraten die große Bühne im Innenhof des Seeschloss Ort und standen vor einer bis auf den letzten Platz gefüllten Zuschauerkulisse. Darunter waren augenscheinlich die „halbe Gemeinde Gschwandt“ samt Bürgermeister Fritz Steindl mit Gattin. Bei den obligatorischen Begrüßungsworten durch Schlosskonzert Organisator Konsulent Franz Schindlauer wurde dies auch besonders erwähnt und er betonte auch ausdrücklich seine Freude als Gschwandtner, dass erstmals die Musikkapelle Gschwandt bei ihm zu Gast ist.

Das musikalische Feuerwerk begann mit dem Eröffnungsstück „Towards a New Horizon“ und begeisterte ab dem ersten Ton die Zuhörer. Die Auswahl der Musikstücke durch Kapellmeister Lukas Lahninger war von Marsch, Pop. Reggae, Polka, Symphonik Rock über Swing äußerst toll gewählt und wurde von der jungen Sprecherin Christina Stadlmayr, die selbst als Musikerin dabei war, vorzüglich vorgestellt. Eines der Highlights waren die Auftritte der Vokalsolistin Lisa Bergthaler bei den Musikstücken „Flashdance – What a Feeling“, „Feeling Good“ und besonders beim Stück „Simply the Best“ von Tina Turner. Das Publikum war aus dem Häuschen und danke mit einem fast nicht endenden Applaus. Erwähnenswert war auch das Austropop-Medley „Best of Reinhard Fendrich“, dass sage und schreibe 10 Minuten gedauert hat und fast alle Hits von Fendrich beinhaltet hatte. Der krönende Abschluss mit „Military Escort“ war zur Gänze mit Klatschen und am Schluss mit teilweise Standing Ovationen begleitet. Im Gespräch mit einigen Besuchern war eines klar: Dieses Konzert des Musikverein Gschwandt wird in der Geschichte der Schlosskonzerte ganz weit vorne eingereiht. Gratulation an alle Musikerinnen und Musiker und besonders an Kapellmeister Lukas Lahninger für diesen tollen Konzertabend!