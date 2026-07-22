Digitale Technologien verändern längst nicht mehr nur Produkte und Dienstleistungen. Zunehmend entstehen auch neue organisatorische und rechtliche Rahmenbedingungen, die ganze Branchen betreffen. Im Tourismus werden Destinationen neu aufgestellt und Daten stärker für Planung und Besucherlenkung genutzt. Im Onlinehandel sollen digitale Zollverfahren und zusätzliche Pflichten für Plattformen grenzüberschreitende Warenströme transparenter machen. Auch der österreichische Glücksspielmarkt steht vor einer grundlegenden Neuordnung. Mit der bevorstehenden Neuvergabe der Lotteriekonzession und der Diskussion über ein mögliches Mehrlizenzmodell rückt ein weiterer Wirtschaftszweig in den Fokus, dessen Rahmenbedingungen derzeit überprüft werden.

Glücksspiel vor der Neuordnung

Mit dem Auslaufen der aktuellen Lotteriekonzession Ende September 2027 steht der österreichische Glücksspielmarkt vor einer weitreichenden Neuordnung. Das Finanzministerium bereitet bereits die Neuvergabe vor, das Vergabeverfahren soll voraussichtlich im Herbst 2026 beginnen. Darüber hinaus wird über eine Reform des Online-Glücksspiels diskutiert. Im Mittelpunkt steht ein mögliches Mehrlizenzmodell, das den bisherigen Monopolansatz zumindest teilweise ablösen könnte.

Die Reform verfolgt mehrere Ziele. Neben einem rechtssicheren Vergabeverfahren geht es um wirksamen Spielerschutz, eine verlässliche Marktaufsicht und die Ausgestaltung des künftigen Wettbewerbs. Gerade digitale Angebote stellen hohe Anforderungen an Identitätsprüfungen, sichere Zahlungsprozesse, Datenschutz und Präventionsmaßnahmen.

International setzen viele Staaten inzwischen auf unterschiedliche Lizenzmodelle, um den Online-Glücksspielmarkt unter klaren regulatorischen Vorgaben zu öffnen und zugleich Verbraucher besser zu schützen. Branchenexperten wie Casino Groups geben dazu übersichtlich umfangreiche Informationen. Hintergrund ist ein Markt, der in den vergangenen Jahren vor allem durch die Digitalisierung deutlich gewachsen ist und grenzüberschreitend agierende Anbieter hervorgebracht hat, von denen Casino Groups einige beschreibt.

Welche Marktstruktur sich hierzulande letztlich durchsetzen wird, entscheidet sich erst mit der Gesetzgebung und dem Vergabeverfahren. Schon jetzt zeigt sich jedoch, dass regulatorische Vorgaben und digitale Infrastruktur bei der Neuausrichtung des Marktes eng miteinander verknüpft sind.

Tourismus organisiert sich neu

Der Zusammenhang zwischen organisatorischen Veränderungen und digitalen Strukturen beschränkt sich jedoch nicht auf regulierte Märkte. Auch im Tourismus werden Destinationen neu organisiert, um Zusammenarbeit und Datennutzung besser aufeinander abzustimmen. So vereint etwa seit Beginn des Jahres der neue Tourismusverband Salzkammergut 36 Gemeinden aus sechs bisherigen Tourismusregionen unter einer gemeinsamen Organisation. Ziel ist es, Marketing, Destinationsmanagement und die strategische Entwicklung der Destination stärker zu bündeln.

Die Neuorganisation passt zur österreichischen Tourismusstrategie Vision T, die Kooperationen innerhalb der Destinationen, nachhaltige Entwicklung und den Einsatz digitaler Werkzeuge vorsieht. Ergänzend entsteht auf europäischer Ebene mit dem Tourism Data Space eine Infrastruktur für den sicheren Austausch touristischer Daten. Sie soll Destinationen und Betrieben ermöglichen, Informationen effizienter zu nutzen und Planungsprozesse besser aufeinander abzustimmen.

Für eine touristisch stark nachgefragte Region wie das Salzkammergut eröffnen sich dadurch zusätzliche Möglichkeiten. Daten zu Auslastung, Herkunftsmärkten oder saisonalen Entwicklungen können die Grundlage für Angebotsplanung, Marketingmaßnahmen oder Besucherlenkung bilden. Die Region stellt ihren Partnern bereits umfangreiche Tourismusstatistiken zur Verfügung und schafft damit Voraussetzungen für datenbasierte Entscheidungen.

Neue Vorgaben für den Onlinehandel

Auch der grenzüberschreitende Handel steht vor weitreichenden Veränderungen. Mit der Reform des EU-Zollrechts will die Europäische Union Zollverfahren vereinfachen und stärker digitalisieren. Herzstück des Vorhabens ist der geplante EU Customs Data Hub, über den Unternehmen Zollinformationen künftig zentral übermitteln sollen. An die Stelle vieler einzelner Meldungen würde damit schrittweise eine gemeinsame digitale Infrastruktur treten.

Darüber hinaus sieht die Reform weitere Änderungen vor. Die bisherige Zollbefreiung für Waren mit geringem Wert soll entfallen, Online-Marktplätze erhalten zusätzliche Verantwortung für eingeführte Produkte und für Direktimporte aus Drittstaaten ist eine pauschale Bearbeitungsgebühr vorgesehen. Die Europäische Kommission verfolgt damit mehrere Ziele: Zollbehörden sollen Warenströme besser nachvollziehen können, Wettbewerbsverzerrungen reduziert und der Kampf gegen Produktfälschungen sowie unsichere Waren erleichtert werden.

Für Unternehmen verändern sich dadurch vor allem Verwaltungsprozesse. Daten müssen einheitlicher bereitgestellt werden, digitale Schnittstellen gewinnen an Gewicht und internationale Lieferketten werden enger mit behördlichen Systemen verknüpft.

Gemeinsame Standards statt Insellösungen

Die Digitalisierung vieler Branchen endet nicht bei neuen Onlineangeboten oder Verwaltungsportalen. Zunehmend entstehen technische Grundlagen, die Informationen aus unterschiedlichen Systemen automatisch miteinander nutzbar machen sollen. Voraussetzung dafür sind gemeinsame Standards für Datenformate, Metadaten, Schnittstellen und Zugriffsrechte. Erst wenn Informationen nach denselben Regeln beschrieben und übertragen werden, können sie zwischen Unternehmen, Behörden und Plattformen ohne aufwändige Sonderlösungen ausgetauscht werden.

Hinter vielen aktuellen Reformen steht ein übergeordnetes Ziel der Europäischen Union: Daten sollen sich künftig einfacher, sicherer und standardisiert zwischen Unternehmen, Behörden und Organisationen austauschen lassen. Dafür entstehen sogenannte europäische Datenräume, die gemeinsame technische und organisatorische Standards für den Datenaustausch schaffen. Anders als klassische zentrale Datenbanken speichern diese Datenräume Informationen nicht an einem Ort. Die Daten verbleiben grundsätzlich bei ihrem jeweiligen Eigentümer und können über standardisierte Schnittstellen sowie einheitliche Zugriffsregeln gezielt bereitgestellt werden. So soll Datenaustausch erleichtert werden, ohne die Kontrolle über die eigenen Informationen aufzugeben.

Von diesem Ansatz profitieren unterschiedliche Branchen. Im Tourismus bildet der European Tourism Data Space die Grundlage für einen effizienteren Austausch von Informationen zwischen Destinationen, Unternehmen und öffentlichen Stellen. Im Zollwesen verfolgt der geplante EU Customs Data Hub ein ähnliches Ziel, indem Daten zentral verfügbar gemacht und Verwaltungsprozesse vereinfacht werden. Grundlage sind interoperable Systeme, die Informationen unabhängig von Software oder Anbieter in einheitlichen Formaten verarbeiten können.

Fazit

Digitale Transformation bedeutet heute weit mehr als neue Onlineangebote oder automatisierte Abläufe. Zunehmend entstehen europaweit technische und regulatorische Strukturen, die den Austausch von Daten vereinheitlichen und Verwaltungsprozesse enger mit digitalen Infrastrukturen verknüpfen. Einheitliche Standards, interoperable Systeme und gemeinsame Datenräume schaffen dafür die Grundlage.

Für Unternehmen bringt diese Entwicklung neue Anforderungen mit sich. Daten müssen strukturiert bereitgestellt, Prozesse an digitale Schnittstellen angepasst und regulatorische Vorgaben technisch umgesetzt werden. Ob Tourismus, grenzüberschreitender Handel oder Glücksspiel – der Erfolg künftiger Reformen wird nicht zuletzt davon abhängen, wie zuverlässig sich diese technischen Grundlagen in der Praxis nutzen lassen.