Konradfest und BACH AM ATTERSEE rücken den Barockkomponisten Johann Beer in den Mittelpunkt
Vierhundert Jahre nach den Oberösterreichischen Bauernkriegen setzt das KIRCH’KLANG Festival Salzkammergut einen programmatischen Schwerpunkt auf Krieg, Frieden und Versöhnung. Ausgangspunkt ist das Konradfest am 1. und 2. August in Oberwang und Straß im Attergau, das Musik aus über tausend Jahren mit der Wiederentdeckung des oberösterreichischen Barockkomponisten Johann Beer (1655–1700) verbindet. Damit spannt das Festival einen Bogen von der Geschichte des Landes bis zu Fragen, die nichts von ihrer Aktualität verloren haben.
Johann Beer, geboren in St. Georgen im Attergau, zählt zu den bemerkenswertesten Künstlerpersönlichkeiten des österreichischen Barock. Als Komponist, Schriftsteller und Hofmusiker bewegte er sich zwischen den Konfessionen und kulturellen Zentren seiner Zeit. Seine geistlichen Werke ebenso wie seine literarischen Schriften spiegeln eine Epoche, die von den Nachwirkungen der Bauernkriege, religiösen Spannungen und der Suche nach gesellschaftlichem Zusammenhalt geprägt war. Heute ist Beer nur selten im Konzertsaal zu erleben – KIRCH’KLANG stellt sein Schaffen nun in einen neuen Zusammenhang.
Den Auftakt bildet am Samstag, 1. August, das Konzert „Da pacem – Rufe nach Frieden“ in der Pfarrkirche Oberwang. Gregorianische Gesänge, Renaissancepolyphonie, die Uraufführung einer wiederentdeckten Motette des Attergauer Barockkomponisten Johann Beer sowie eigens für das Ensemble Graces & Voices entstandene zeitgenössische Werke treten in einen Dialog über mehr als ein Jahrtausend Musikgeschichte. Gemeinsam mit dem Vokalensemble Dionysos NOW!, dem Tenor Jan Petryka und Martin Haselböck an der Orgel entsteht ein Programm, das die Bitte um Frieden aus unterschiedlichen Jahrhunderten hörbar macht.
Im Mittelpunkt des Sonntags steht die Festmesse in der Konradkirche Oberwang mit Giovanni Pierluigi da Palestrinas Missa L’homme armé und gregorianischen Gesängen. Gestaltet wird sie von Graces & Voices, Dionysos NOW! und Martin Haselböck; die Feier wird im Radio und Fernsehen live übertragen. Den Abschluss des Konradfests bildet am Abend die Uraufführung von Michael Hazods es ruht für Gitarre solo in der Auferstehungskapelle Straß – ein Werk über Erinnerung, Stille und Hoffnung.
Mit BACH AM ATTERSEE wird der Gedanke um Krieg und Frieden wenige Tage später weitergeführt. Ein Vortrag über Johann Beer, Lesungen aus seinen Schriften sowie Konzerte mit Werken Beers, Bibers, Schmelzers und Bachs zeichnen das Bild einer Epoche zwischen konfessionellen Konflikten und kultureller Blüte. So entsteht ein dramaturgischer Zusammenhang, der die Geschichte des Attergaus in einen größeren europäischen Kontext stellt und einen bedeutenden Komponisten seiner Heimat neu hörbar macht.
Mit dem Schwerpunkt 400 Jahre Bauernkriege verbindet KIRCH’KLANG historische Aufführungspraxis mit regionaler Erinnerungskultur. Im Zentrum steht nicht die historische Rückschau, sondern die Frage, welche Antworten Musik auf Erfahrungen von Krieg, Gewalt und Versöhnung geben kann – damals wie heute.
KONRADFEST
Samstag, 1. August und Sonntag, 2. August 2026, Oberwang und Straß im Attergau
Da pacem – Rufe nach Frieden
Ein Vokalprogramm zwischen Bitte und Hoffnung
Samstag, 1. August 2026, 20.00 Uhr
Pfarrkirche Oberwang
Programm:
Antiphona Da pacem Domine
Kyrie cum tropis Pater creator omnium
Responsorium Indicabo tibi
Philippus de MONTE: Miserere mei Deus
Introitus Factus est
Rens TIENSTRA: When David heard
Communio Illumina faciem tuam
Johann BEER: Quid moraris o anima mea für Tenor und Basso continuo
Offertorium Deus, Deus meus
Lectio in organis
Sophie REYER: Hope
Cypriano de RORE: Da pacem Domine
Vytautas MIŠKINIS: When I consider
Hymnus Optatus
Besetzung:
Graces & Voices (Leitung: Antanina Kalechyts)
Dionysos NOW! (Leitung: Tore Denys)
Jan Petryka, Tenor
Martin Haselböck, Orgel
Festmesse
Radio- und TV-Übertragung
Sonntag, 2. August 2026, 10.00 Uhr
Konradkirche Oberwang
Programm:
Giovanni Pierluigi da PALESTRINA: Missa L’homme armé
Gregorianische Gesänge des Propriums
Besetzung:
Graces & Voices (Leitung: Antanina Kalechyts)
Dionysos NOW! (Leitung: Tore Denys)
Martin Haselböck, Orgel
Ausklang
Sonntag, 2. August 2026, 18.00 Uhr
Auferstehungskapelle, Straß im Attergau
Programm:
Michael HAZOD: es ruht für Gitarre solo (2025) [UA]
Besetzung:
David Volkmer, Gitarre
Tickets & Information:
www.kirchklang.at sowie in den Infobüros der Tourismusregion Salzkammergut
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