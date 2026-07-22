Konradfest und BACH AM ATTERSEE rücken den Barockkomponisten Johann Beer in den Mittelpunkt

Vierhundert Jahre nach den Oberösterreichischen Bauernkriegen setzt das KIRCH’KLANG Festival Salzkammergut einen programmatischen Schwerpunkt auf Krieg, Frieden und Versöhnung. Ausgangspunkt ist das Konradfest am 1. und 2. August in Oberwang und Straß im Attergau, das Musik aus über tausend Jahren mit der Wiederentdeckung des oberösterreichischen Barockkomponisten Johann Beer (1655–1700) verbindet. Damit spannt das Festival einen Bogen von der Geschichte des Landes bis zu Fragen, die nichts von ihrer Aktualität verloren haben.

Johann Beer, geboren in St. Georgen im Attergau, zählt zu den bemerkenswertesten Künstlerpersönlichkeiten des österreichischen Barock. Als Komponist, Schriftsteller und Hofmusiker bewegte er sich zwischen den Konfessionen und kulturellen Zentren seiner Zeit. Seine geistlichen Werke ebenso wie seine literarischen Schriften spiegeln eine Epoche, die von den Nachwirkungen der Bauernkriege, religiösen Spannungen und der Suche nach gesellschaftlichem Zusammenhalt geprägt war. Heute ist Beer nur selten im Konzertsaal zu erleben – KIRCH’KLANG stellt sein Schaffen nun in einen neuen Zusammenhang.

Den Auftakt bildet am Samstag, 1. August, das Konzert „Da pacem – Rufe nach Frieden“ in der Pfarrkirche Oberwang. Gregorianische Gesänge, Renaissancepolyphonie, die Uraufführung einer wiederentdeckten Motette des Attergauer Barockkomponisten Johann Beer sowie eigens für das Ensemble Graces & Voices entstandene zeitgenössische Werke treten in einen Dialog über mehr als ein Jahrtausend Musikgeschichte. Gemeinsam mit dem Vokalensemble Dionysos NOW!, dem Tenor Jan Petryka und Martin Haselböck an der Orgel entsteht ein Programm, das die Bitte um Frieden aus unterschiedlichen Jahrhunderten hörbar macht.

Im Mittelpunkt des Sonntags steht die Festmesse in der Konradkirche Oberwang mit Giovanni Pierluigi da Palestrinas Missa L’homme armé und gregorianischen Gesängen. Gestaltet wird sie von Graces & Voices, Dionysos NOW! und Martin Haselböck; die Feier wird im Radio und Fernsehen live übertragen. Den Abschluss des Konradfests bildet am Abend die Uraufführung von Michael Hazods es ruht für Gitarre solo in der Auferstehungskapelle Straß – ein Werk über Erinnerung, Stille und Hoffnung.

Mit BACH AM ATTERSEE wird der Gedanke um Krieg und Frieden wenige Tage später weitergeführt. Ein Vortrag über Johann Beer, Lesungen aus seinen Schriften sowie Konzerte mit Werken Beers, Bibers, Schmelzers und Bachs zeichnen das Bild einer Epoche zwischen konfessionellen Konflikten und kultureller Blüte. So entsteht ein dramaturgischer Zusammenhang, der die Geschichte des Attergaus in einen größeren europäischen Kontext stellt und einen bedeutenden Komponisten seiner Heimat neu hörbar macht.

Mit dem Schwerpunkt 400 Jahre Bauernkriege verbindet KIRCH’KLANG historische Aufführungspraxis mit regionaler Erinnerungskultur. Im Zentrum steht nicht die historische Rückschau, sondern die Frage, welche Antworten Musik auf Erfahrungen von Krieg, Gewalt und Versöhnung geben kann – damals wie heute.

KONRADFEST

Samstag, 1. August und Sonntag, 2. August 2026, Oberwang und Straß im Attergau

Da pacem – Rufe nach Frieden

Ein Vokalprogramm zwischen Bitte und Hoffnung

Samstag, 1. August 2026, 20.00 Uhr

Pfarrkirche Oberwang

Programm:

Antiphona Da pacem Domine

Kyrie cum tropis Pater creator omnium

Responsorium Indicabo tibi

Philippus de MONTE: Miserere mei Deus

Introitus Factus est

Rens TIENSTRA: When David heard

Communio Illumina faciem tuam

Johann BEER: Quid moraris o anima mea für Tenor und Basso continuo

Offertorium Deus, Deus meus

Lectio in organis

Sophie REYER: Hope

Cypriano de RORE: Da pacem Domine

Vytautas MIŠKINIS: When I consider

Hymnus Optatus

Besetzung:

Graces & Voices (Leitung: Antanina Kalechyts)

Dionysos NOW! (Leitung: Tore Denys)

Jan Petryka, Tenor

Martin Haselböck, Orgel

Festmesse

Radio- und TV-Übertragung

Sonntag, 2. August 2026, 10.00 Uhr

Konradkirche Oberwang

Programm:

Giovanni Pierluigi da PALESTRINA: Missa L’homme armé

Gregorianische Gesänge des Propriums

Besetzung:

Graces & Voices (Leitung: Antanina Kalechyts)

Dionysos NOW! (Leitung: Tore Denys)

Martin Haselböck, Orgel

Ausklang

Sonntag, 2. August 2026, 18.00 Uhr

Auferstehungskapelle, Straß im Attergau

Programm:

Michael HAZOD: es ruht für Gitarre solo (2025) [UA]

Besetzung:

David Volkmer, Gitarre

Tickets & Information:

www.kirchklang.at sowie in den Infobüros der Tourismusregion Salzkammergut