Es ist kurz vor Weihnachten (oder einem Geburtstag), und du sitzt da: endlos viele Ideen und trotzdem keine Ahnung, was du bloß schenken sollst. Zeit für einen unkomplizierten Plan! In diesem Mini-Geschenkführer zeigen wir dir, wie du mit wenig Aufwand praktische und sinnvolle Geschenke fürs ganze Spektrum deiner Liebsten findest – von Eltern über Freunde bis Kollegen.

„Praktisch“ und „zeitlos“ soll es sein

Nicht jedes Geschenk ist praktisch. Manche sind, sagen wir mal so, eher etwas, um Spaß zu haben. Doch das muss nicht sein. Häufig ist es sogar besser, darüber nachzudenken, ein praktisches Geschenk zu verschenken. Warum? Praktische Geschenke landen nicht in der Ecke, sondern im Alltag. Sie bringen dem Beschenkten echte Freude und verstauben nicht in irgendeiner Wohnzimmerecke. Denn anders als bei, sagen wir, einem Mode-Teil oder Deko-Gadget, läuft ein praktisches Geschenk nicht Gefahr, ungesehen zu verstauben.

Alltagshelfer: Etwas, das jemand tatsächlich braucht – sei es für Körperpflege, Entspannung oder Organisation.

Hingucker mit Zweck: Ein Geschenk, das schön wirkt und funktioniert – etwa ein hochwertiges Dusch-Set, eine gute Creme oder ein Duft, der lange hält.

Flexibel & sicher: Wenn du gar nicht weißt, worüber sich jemand freut – ein Gutschein ist eine stressfreie Option.

Geschenke für Eltern? So wird’s super praktisch

Gerade Eltern erfreut man mit kleinen, echten Alltagsverbesserungen. Aber was eignet sich denn eigentlich für Eltern? Etwas für die Seele! Besonders die klassischen Pflege-Sets, Reise-Kosmetiktaschen, Lippenbalsame oder Zahnpflegeartikel von Notino eignen sich besonders gut. Wenn du schon früher ein Geschenk brauchst – oder auf Nummer sicher gehen willst –, lohnt sich ein Blick auf die Kategorie „Geschenke für Eltern“ bei Notino. Dort findest du Ideen, die Eltern lieben: sinnvolle Pflege, entspannende Boxen oder nützliche Alltags-Sets.

Für Freunde und Familie: kreativ und praktisch

Was gibt’s, wenn es kein Elternteil, sondern Freundin, Freund, Geschwister oder Kollegin sein soll? Dann kannst du mit folgenden Ideen punkten:

Duft- oder Pflege-Sets: Ein nettes Parfum, kombiniert mit Lotion oder Duschgel – ein Klassiker, der fast immer gut ankommt. Beim Schenken auf Persönlichkeit achten: zitrisch, blumig, frisch – je nach Typ.

Alltags-Basics upgraden: Gute Lippenpflege, hochwertige Hand- oder Hautpflege, eventuell ein schönes Handtuch oder Accessoire – etwas, das man jeden Tag nutzt.

Reise- oder Pflegetaschen: Praktisch für mobile Menschen, Pendler oder Vielreisende – mit Platz für Beauty, Zahnpflege oder Pflegeprodukte. Ganz schlicht, aber nützlich.

Ich finde nicht das richtige Geschenk. Was soll ich tun?

Trotz einer großen Angebotspalette kann es manchmal schwierig sein, ein passendes Geschenk zu finden. Aber was machst du in einem solchen Fall? In solchen Fällen ist der Notino-Gutschein eine elegante Lösung. Der oder die Beschenkte kann sich dann selbst etwas aussuchen – ob Duft, Hautpflege oder Pflege-Sets. So liegst du nie daneben.