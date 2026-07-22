Die Energie AG unterstützt Gemeinden bei der Dekarbonisierung und Eigenversorgung mit Energie: Aktuell gibt es ein Projekt bei der Marktgemeinde Frankenmarkt im Bezirk Vöcklabruck. Hier haben Mitarbeiter:innen der Energie AG im Auftrag der Gemeinde in der örtlichen Mittelschule einen Batteriespeicher des oberösterreichischen Unternehmens neoom installiert. Dieser 99,5 Kilowattstunden (kWh) große Speicher mit einer Leistung von 50 Kilowatt dient der Optimierung der Energieversorgung der knapp 4.000 Einwohner zählenden Gemeinde.

18.000 kWh Sonnenstrom Eigenversorgung

Der Strom kommt von einer 101 kWp großen PV-Anlage auf dem Dach der Mittelschule und wird mittels zweier Wechselrichter in den Speicher geleitet. Dieser Batteriespeicher steigert den Eigenverbrauch der Schule und speist in den Nachtstunden Strom in die Energiegemeinschaft (EEG) der Gemeinde ein. Somit kann Frankenmarkt jährlich rund 18.000 kWh zusätzlichen Sonnenstrom nutzen.

Bürgermeister Peter Zieher: „Mit dem Batteriespeicher bauen wir die Zukunftsfähigkeit Frankenmarkts aus. Wir nutzen den hier erzeugten Sonnenstrom effizienter, erhöhen die Versorgungssicherheit und senken gleichzeitig unsere Energiekosten. Durch mehr regionale Eigenversorgung stärken wir unsere Unabhängigkeit, leisten einen Beitrag zum Klimaschutz und schaffen eine nachhaltige Energiezukunft für kommende Generationen, wovon alle Bürgerinnen und Bürger Frankenmarkts profitieren.“

Service übernimmt die Energie AG

Für die Gemeinde Frankenmarkt fällt kein Aufwand für Wartung oder Steuerung an. Mitarbeiter:innen der Energie AG kümmern sich um die Verteilung der Energie. Alexander Marchner, Geschäftsführer des Energie AG Vertriebs: „Unser Ziel ist es, unsere Kundinnen und Kunden mit optimalen Lösungen auf dem Weg zur Dekarbonisierung zu begleiten. Mit dieser hier umgesetzten Lösung kann die Gemeinde Frankenmarkt die PV-Eigenversorgung ihrer Schule optimieren, während wir den reibungslosen Betrieb und das Service übernehmen.“