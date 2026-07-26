Von Donnerstag bis Sonntag steht der Attersee ganz im Zeichen des sportlich anspruchsvollen Drachensegelns: Der Union-Yacht-Club Attersee lädt zur Österreichischen Staatsmeisterschaft der Drachen ein – einer hochkarätigen Regatta, die nationale wie internationale Seglerinnen und Segler anzieht.

Bislang haben sich 28 Boote mit insgesamt 87 Seglerinnen und Seglern angemeldet. An vier Wettfahrttagen kämpfen sie um den Titel. Während Gäste aus dem Ausland startberechtigt sind, konkurrieren ausschließlich die rein österreichischen Teams um den prestigeträchtigen Titel des „Österreichischen Staatsmeisters 2026 in der Drachen-Klasse“.

Die Bootsklasse der Drachen wurde 1929 vom norwegischen Konstrukteur Johan Anker entworfen. Sein Ziel war ein schnelles, elegantes und seetüchtiges Kielboot mit offener Kajüte – ideal für küstennahe Gewässer. Von 1948 bis 1972 war der Drachen olympische Bootsklasse. Gesegelt wird er mit einer dreiköpfigen Crew, was taktisches Feingefühl, präzise Zusammenarbeit und technisches Können erfordert. Bis heute hat sich die Klasse ihren festen Platz im internationalen Regattasport bewahrt und gilt als Sinnbild für stilvolles Segeln auf höchstem Niveau.

Bei der letztjährigen Drachen-Staatsmeisterschaft sicherte sich das portugiesische Team mit Michael Zankel (CNC), Diogo Preina und Joan Rosa den Titel „Internationaler Meister 2025 von Österreich in der Drachen-Klasse“. Den Staatsmeistertitel auf nationaler Ebene gewann Peter Resch (UYCAs), Justin Kurz (UYCAs) und Willibald Hauer (UYCAs), die sich damit die Goldmedaille sicherten.