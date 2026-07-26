Die Stadtkapelle Gmunden feiert heuer ein außergewöhnliches Jubiläum: 320 Jahre Musik, Tradition und Gemeinschaft. Seit mehr als drei Jahrhunderten prägt sie das kulturelle Leben der Stadt und begleitet Generationen von Gmundnerinnen und Gmundnern bei festlichen, Anlässen.

Gegründet in einer Zeit, in der Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach und Antonio Vivaldi die Musik des Barock prägten, zählt die Stadtkapelle Gmunden heute wohl zu den ältesten Musikvereinen Österreichs. Dieses eindrucksvolle Erbe ist nicht nur Anlass zum Rückblick, sondern vor allem ein Grund zum Feiern.

Zum Jubiläum lädt die Stadtkapelle Gmunden zu einem besonderen musikalischen Großereignis ein: dem „Großen Österreichischen Zapfenstreich“. Dieses feierliche Zeremoniell vereint Musik, Geschichte und gelebte Tradition zu einem eindrucksvollen Gesamterlebnis. Mitwirkende sind die Stadtkapelle Gmunden, die Werkskapelle Laufen Gmunden-Engelhof, der Musikverein Pinsdorf, sowie mehrere Traditionsregimenter.

Freuen Sie sich auf einen stimmungsvollen Open-Air-Abend am Rathausplatz — mit festlicher Musik, feierlicher Atmosphäre und einem Jubiläum, das die lange musikalische Geschichte würdig zum Klingen bringt.

Die Stadtkapelle Gmunden freut sich darauf, dieses besondere Jubiläum gemeinsam mit Ihnen zu feiern.

Freitag, 14. August, 19.30 Uhr (Einlass 18:00 Uhr)

Rathausplatz Gmunden, Open Air mit Bestuhlung

Karten erhalten Sie im Vorverkauf bei den Musiker:innen sowie online unter www.floro.at.