Ein Dorf lebt nicht nur von den Häusern, den Lokalen oder der Umgebung. Es lebt wegen der Menschen, die darin leben und dem „Mitanaund“, das in der heutigen Zeit leider etwas in den Hintergrund rückt.

Genau dem will die Landjugend Gschwandt in Zusammenarbeit mit dem Heimat- und Kulturverein Gschwandt entgegenwirken. Mit ihrem Projekt „Mitanaund in Gschwandt – für des san mia bekannt“, wollen sie zeigen, was und vor allem wer hinter ihrem besonderen Ort steckt.

Liebevoll gestaltet wurde eine Broschüre, die sowohl „Zuagroaßten“ als auch Gschwandtnerinnen und Gschwandtnern der ersten Stunde einen Einblick in jene Bräuche, Traditionen und insbesondere die Vereine bietet, die Gschwandt auszeichnen.

Um diese Broschüre unter die Leute zu bringen, veranstalten die motivierten jungen Erwachsenen eine Bankerlroas, bei der sie durch Gschwandt fahren und sich in verschiedenen Ortschaften niederlassen, um ihre Broschüre neben kühlen Getränken und netten Gesprächen zu präsentieren.

Nachfolgend sind die Termine mit den dazugehörigen Ortschaften – jede und jeder ist herzlich willkommen!

August Moosham 42 (19:00)

August Kirchenholz 6 (19:00)

August Pfarrfeld-Hillingstraße (11:00)

August Waldbach 19 (19:00)

August Dorf 35 (19:00)

August Schulleiten – Parkplatz Volkschule (11:00)

Die Landjugend Gschwandt und der Heimat- und Kulturverein Gschwandt freuen sich über alle Interessierten, die bei einem oder mehreren Termine Zeit finden, um sich das Projekt näher anzusehen.

Denn bekanntlich keman d´Leit jo durchs red´n zaum – und nur so kann a „mitanaund“ entstehen!