Ein Radfahrer soll am Mittwochnachmittag im Toscanapark in Gmunden eine Vermessungsdrohne überfahren und anschließend die Flucht ergriffen haben. Die Polizei konnte den Mann wenig später ausforschen.

Ein 37-jähriger Mann aus dem Bezirk Gmunden führte im Auftrag seiner Firma mit einer Drohne Vermessungsarbeiten im Toscanapark durch. Laut seinen Angaben fühlten sich ein Radfahrer und dessen Tochter durch den Drohnenflug gestört.

Der Radfahrer soll daraufhin gezielt auf die Drohne zugefahren sein, sie überfahren und anschließend den Ort verlassen haben.

Mann ausgeforscht

Mithilfe eines Fotos konnte der mutmaßliche Lenker, ein 58-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden, wenig später von der Stadtpolizei angehalten werden. Ein Alkotest ergab bei dem Mann einen Wert von 0,54 Promille. Er wird angezeigt, berichtet die Polizei.