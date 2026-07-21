Ein 25-jähriger Mann steht im Verdacht, in einem Lebensmittelgeschäft in Attnang-Puchheim Waren gestohlen zu haben. Nach seiner Flucht wurde er wenig später von der Polizei festgenommen.

Der 25-jährige rumänische Staatsbürger soll Lebensmittel, Genussmittel sowie eine Halskette aus Modeschmuck in seinen Rucksack gepackt und das Geschäft verlassen haben, ohne die Waren zu bezahlen.

Eine 41-jährige Mitarbeiterin bemerkte den Diebstahl und forderte den Mann lautstark auf stehen zu bleiben. Sie konnte den Rucksack des Verdächtigen noch festhalten, dieser riss sich jedoch mit einer heftigen Bewegung los und flüchtete aus dem Geschäft.

Festnahme nach Fahndung

Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte eine Polizeistreife den 25-Jährigen im Nahbereich des Geschäfts ausforschen und festnehmen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels wurde der Mann in die Justizanstalt Wels eingeliefert, berichtet die Polizei.