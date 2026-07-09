Die Schüler/innen der 7A waren die Gastgeber für die Erasmus+- Gruppe aus Räpina und gestalteten ein vielseitiges und interessantes Programm! Besonders gewinnbringend war der Austausch über die aktuelle politische Lage und die jeweiligen Wahrnehmungen der estnischen und österreichischen Jugendlichen.

Themen wie Verteidigungspolitik, NATO- Mitgliedschaft, Neutralität, Krieg und mediale Berichterstattung sowie dem Leben an der Grenze zu Russland und die Auswirkungen auf das tägliche Leben der Jugendlichen bildeten den Kern des Austausches.

Aber natürlich durfte auch der Spaß und das lustige Miteinander nicht zu kurz kommen: Gemeinsames Ballspielen, interessante Chemie-Experimente, Wissenswettbewerbe rund um die Europäischen Union und die Eigenheiten von Estland und Österreich und eine gemeinsame Wanderung zum Laudachsee förderten das Gemeinschaftsgefühl und das gegenseitige Kennenlernen.

Es war ein sehr lehrreicher und interessanter Austausch mit den estnischen Gästen – und einfach unvergesslich!