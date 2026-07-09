Die Firma Planholz Zimmerei GmbH aus Neukirchen an der Vöckla hat 300 Euro an die Lebenshilfe-Werkstätte in der Vöcklabrucker Öttlstraße gespendet. Die Beschäftigten und Mitarbeiter:innen der Werkstätte sowie die Arbeitsgruppe Vöcklabruck freuen sich über den Beitrag zum bevorstehenden Ferienaufenthalt.

Kroatien steht für einige der Menschen mit Beeinträchtigung, die in der Lebenshilfe-Werkstätte in der Vöcklabrucker Öttlstraße beschäftigt sind, auf dem Urlaubsprogramm. Die Firma Planholz Zimmerei GmbH aus Neukirchen an der Vöckla hat für diesen Zweck 300 Euro gespendet. Die Beschäftigten und Mitarbeiter:innen der Werkstätte sowie die Lebenshilfe-Arbeitsgruppe Vöcklabruck bedanken sich herzlich dafür.

Der Betrieb der Lebenshilfe OÖ wird vom Land OÖ finanziert. Für spezifische Aufwendungen wie Therapiematerialien, Sport- oder Freizeitangebote kommt die Lebenshilfe OÖ selbst auf. Daher sind Spenden eine wertvolle Unterstützung.