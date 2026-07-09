Gmunden – Unter dem Motto „Summer Vibes & Business Insights“ lud Frau in der Wirtschaft Gmunden am 25. Juni 2026 zu einem inspirierenden Netzwerktreffen in den Grill- & Gourmetshop Gmunden. Zahlreiche Unternehmerinnen aus der Region folgten der Einladung und nutzten die Gelegenheit, sich bei sommerlichen Temperaturen auszutauschen, neue Impulse zu gewinnen und wertvolle Kontakte zu knüpfen.

Gastgeberinnen und Gastgeber des Abends waren Carina Bell (INFINA), Simone Starlinger (SISTA. Marketingwerkstatt) sowie Richard Starlinger, die gemeinsam mit ihrem Team vom Grill- & Gourmetshop Gmunden für Gastronomie und Bewirtung inklusive Buffet in der stimmungsvollen Location „Der Kochinsel“ sorgten. Nach einem entspannten Come Together begrüßte Bezirksvorsitzende Ing.in Claudia Hindinger die Teilnehmerinnen und eröffnete den gemeinsamen Abend. Auch Philip Steinkogler richtete im Namen der Business GmbH als Eigentümer des Gebäudes ein paar Worte an die Anwesenden.

Praxisnahe Impulsvorträge sorgten für spannende Einblicke in aktuelle Themen. Carina Bell (INFINA) beleuchtete das Zusammenspiel von Mindset und finanziellen Entscheidungen und zeigte auf, warum Frauen häufig unter ihren wirtschaftlichen Möglichkeiten bleiben. Simone Starlinger (SISTA. Marketingwerkstatt) widmete sich der Frage, wie Künstliche Intelligenz als Werkzeug im Unternehmensalltag sinnvoll eingesetzt werden kann, ohne den eigenen Fokus zu verlieren. Ergänzt wurde das Programm durch Einblicke in den Grill- & Gourmetshop von Simone und Richard Starlinger.

Im Anschluss stand das Netzwerken im Mittelpunkt: Bei Spezialitäten vom Grill- & Gourmetshop-Team (in Kooperation mit der Fleischhauerei Pöll aus Vorchdorf), sommerlichen Drinks und angenehmer Musik nutzten die Teilnehmerinnen die Gelegenheit für persönliche Gespräche und intensiven Austausch. Die lockere Atmosphäre in „Der Kochinsel“ bot den idealen Rahmen, um neue Kontakte zu knüpfen und bestehende Netzwerke zu vertiefen.

„Die Veranstaltung zeigte einmal mehr, wie wertvoll regionale Plattformen für Unternehmerinnen sind, um sich weiterzuentwickeln und gemeinsam zu wachsen“, so Ing.in Claudia Hindinger, Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Gmunden. Ein gelungener Sommerabend, der Inspiration, Wissen und Networking auf ideale Weise miteinander verbunden hat.