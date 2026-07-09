Rund 670 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben beim Umweltprofis-Gewinnspiel mitgemacht und damit gezeigt, dass richtige Abfalltrennung die Menschen im Bezirk bewegt.

Im Zuge der Verteilung des Gelben Sacks an alle Haushalte im Bezirk Vöcklabruck wurden vom Bezirksabfallverband auch hilfreiche Informationsmaterialien zur richtigen Abfalltrennung mitverteilt. Ziel war es, den Bürgerinnen und Bürgern praktische Tipps für den Alltag mitzugeben und über die richtige Entsorgung von Verpackungen und anderen Abfällen zu informieren.

Neben einem übersichtlichen Informationsblatt mit vielen Beispielen zur Abfalltrennung erhielten die Haushalte auch einen Folder mit wichtigen Informationen rund um den Gelben Sack. Auf dessen Rückseite befand sich unser großes Umweltprofis-Gewinnspiel, das dazu einlud, das eigene Wissen über Abfalltrennung auf die Probe zu stellen.

Mit 31. Mai 2026 endete das Gewinnspiel. Über die hohe Teilnahme von rund 670 Bürgerinnen und Bürgern freut sich der Bezirksabfallverband ganz besonders.

Die Gewinnfrage lautete: „Welche der folgenden Abfälle gehört auf keinen Fall in den Gelben Sack, weil Brandgefahr besteht?“

Die richtige Antwort ist natürlich: Batterien und Akkus gehören nicht in den Gelben Sack.

Diese gehören niemals in den Gelben Sack. Beschädigte oder falsch entsorgte Batterien und Akkus können Brände auslösen und stellen damit eine Gefahr für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Entsorgungsanlagen sowie die Umwelt dar. Daher ist ihre fachgerechte Abgabe in den Altstoffsammelzentren besonders wichtig.

Hauptpreis geht nach Mondsee

Über den Hauptpreis – eine Mondsee-Schifffahrt für 6 Personen – durfte sich Frau Viktoria Kothmaier aus Mondsee freuen. Die Gewinnübergabe fand am 23. Juni 2026 statt und wurde von der BAV-Vorsitzenden Vbgm. LAbg. Manuela Gschwandtner persönlich an Frau Kothmaier übergeben.

Zusätzlich wurden zehn Umweltprofis-Powerbanks unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlost. Drei Extra-Umweltpakete gingen an kleine Umweltheldinnen und – helden, die schon ganz genau wissen, wie richtige Abfalltrennung funktioniert.

Wir bedanken uns herzlich bei allen, die am Gewinnspiel teilgenommen haben, und freuen uns über das große Interesse an den Themen Abfallvermeidung und richtige Abfalltrennung. Gemeinsam leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Ressourcenschutz.