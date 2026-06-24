SO, 19. Juli

Wallfahrtskirche Maria Attersee

Großer Kirtag – Pfarrfest

9:30 h Festgottesdienst

10:30 h: Frühschoppen mit dem Musikverein Attersee

Kinderprogramm. Bausteinaktion zugunsten des neuen Pfarrheims „Atterium“. Gewinnspiel

MARIA ATTERSEE. Unter den Linden vor der Wallfahrtskirche Maria Attersee mit Panorama-Blick über den See aufs Gebirge: Es ist ein besonderer Platz, an dem die Pfarrgemeinde Maria Attersee ihren jährlichen großen Kirtag feiert. Am Sonntag, 19. Juli nach dem Festgottesdienst (Beginn 9:30 Uhr) steht der Frühschoppen ab 10:30 Uhr ganz im Zeichen von Genuss und Begegnung. Musikalisch sorgt die Musikkapelle Attersee für die passende Stimmung.

Der Erlös des Festes kommt den Bauarbeiten im neuen Pfarrzentrum „Atterium“ zugute. Eine Bausteinaktion und ein Gewinnspiel unterstützen das ambitionierte Vorhaben. Führungen vor Ort zeigen den aktuellen Stand des Projekts und lassen bereits Spuren der zukünftigen Verwendung erkennen. Auch ein eigenes Kinderprogramm wird angeboten.