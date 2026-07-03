Gosau: Mit einem abwechslungsreichen Fest verabschiedete der Evangelische Kindergarten Gosau des Diakoniewerks am 23. Juni seine Schulanfänger. Im Mittelpunkt standen dabei nicht nur Spiel, Spaß und Gemeinschaft, sondern vor allem die Ideen der Kinder selbst.

Bereits in der Vorbereitung wurden die Schulanfänger nach ihren Wünschen für das Abschlussfest gefragt. Sie konnten ihre Vorstellungen einbringen und so das Programm aktiv mitgestalten. Einige Kinder begleiteten das Team sogar beim Einkauf der Lebensmittel und übernahmen damit bereits Verantwortung für ihr eigenes Fest.

Der Nachmittag begann mit einer fröhlichen Tanzparty im Bewegungsraum. Anschließend warteten abwechslungsreiche Stationen auf die Kinder: Beim Zielwerfen, an der Schminkstation, auf dem Steckenpferd-Parcours oder beim beliebten Spiel „Topfschlagen“ konnten sie ihr Geschick unter Beweis stellen. Ein besonderes Highlight bildete die gemeinsame Schatzsuche, bei der die Kinder als Team eine Schatztruhe mit kleinen Geschenken fanden.

Nach den vielen Aktivitäten stärkten sich alle bei einer gemeinsamen Jause mit selbstgemachter Pizza, Kuchen, frischem Obst und verschiedenen Knabbereien.

Den feierlichen Abschluss gestalteten die Kinder gemeinsam mit ihren Familien und Pfarrerin Esther Eder. Bei gemeinsamen Liedern wurde auf die vergangenen Kindergartenjahre zurückgeblickt. Als persönliche Erinnerung erhielt jedes Schulkind eine individuell gewidmete Kinderbibel – ein bleibendes Geschenk für den neuen Lebensabschnitt.

Das Abschlussfest machte einmal mehr deutlich, wie wichtig Mitbestimmung, Gemeinschaft und Wertschätzung im Alltag des Evangelischen Kindergartens Gosau sind. Die Kinder konnten ihren Abschied aktiv mitgestalten und blicken nun mit vielen schönen Erinnerungen dem Start in die Schule entgegen.