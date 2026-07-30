Vöcklabruck. Das OKH – Offenes Kulturhaus Vöcklabruck lädt am 13. August im Rahmen von thursdays4jazz zu Unorthodox Radio ein. Die fünfköpfige Grazer Band verbindet radiotaugliche Pop-Melodien mit Jazz-Arrangements und improvisierten Soli.

Der Bandname ist Programm: Eingängige Hooks treffen auf Harmonien, die man in dieser Form nicht im Radio erwartet. Im Zentrum steht die Stimme von Michaela Fröhlich, deren Texte persönliche Geschichten und Gefühlswelten spiegeln. Komplettiert wird die Band durch Armin Jambor (Saxophon), Benjamin Foris (Keys), Lav Vozlic (Bass) und Gregor Spener (Schlagzeug). Gemeinsam mixen die fünf Musiker:innen Elemente aus R’n’B, Pop und Jazz – inspiriert von Stevie Wonder, Erykah Badu und Doechii.

Ö1-Musikjournalist Klaus Wienerroither bringt den Sound auf den Punkt: „Pop-Song trifft Jazzimprovisation: Unorthodox Radio aus Graz präsentiert zugängliche Musik mit Anspruch.“ Auch die Annenpost hebt die Wirkung live hervor: Die Band bringe „frischen Wind in die Grazer Musikszene“.

Ihr Debütalbum „Broadcasting“ (2024) ist als musikalische Radioshow konzipiert und enthält acht Eigenkompositionen. Es reicht von treibenden Drum-&-Bass-Grooves über elektronische Texturen bis zu Streichquartett-Arrangements und mehrstimmigem Gesang. Die Release-Show fand im Orpheum Graz statt. Ihre aktuelle Single „Hurry Up And Wait“ (April 2025) behandelt den Gegensatz zwischen Ungeduld und Gelassenheit und hielt sich fünf Wochen in den Soundportal Charts, mit Platz 21 als bestem Ergebnis.

Live hat sich die Band bereits einen Namen gemacht: Auftritte beim Styrian Sounds Festival, beim Pannonhalma Jazz Festival in Ungarn und beim Showcase-Festival Zauberberg Passau in Deutschland zählen zu den bisherigen Stationen. Im Wiener Funkhaus präsentierte Unorthodox Radio ihr Album zudem live auf Ö1. Sender wie ORF Steiermark, Radio Soundportal und Radio Helsinki haben ihre Musik seither ins Programm aufgenommen.

Die Veranstaltung beginnt um 20:30 Uhr, Einlass ist um 20:00 Uhr. Der Eintritt beträgt 17 Euro im Vorverkauf, 20 Euro an der Abendkassa bzw. 10 Euro für Jugendliche bis 18 Jahre. Tickets gibt es über Kupfticket. Weitere Infos und Ermäßigungen: www.okh.or.at/Veranstaltung-unorthodoxradio26