Ein ganz besonderes Jubiläum durfte heuer gefeiert werden: Das traditionelle Sonnenblumenfest blickt auf 25 erfolgreiche Jahre zurück. Was im Jahr 2001 als Idee unserer Ehrenbürgermeisterin Christine Eisner, dem damaligen Vizebürgermeister Franz Aimer und dem langjährigen Seniorenbundobmann Josef Schausberger seinen Anfang nahm, hat sich in den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten zu einer der beliebtesten und traditionsreichsten Sommerveranstaltungen der Region entwickelt.

Bereits kurz nach der Premiere etablierte sich das Sonnenblumenfest als fixer Bestandteil des Veranstaltungskalenders im Sommer. Die einzigartige Atmosphäre mitten in der Natur, eingebettet in ein blühendes Sonnenblumenfeld, macht das Fest bis heute zu einem besonderen Treffpunkt für Familien, Freunde und Besucherinnen und Besucher aus nah und fern. Es steht sinnbildlich für Gemeinschaft, Geselligkeit und den Zusammenhalt, der unsere Region auszeichnet.

Der Wettergott meinte es bei der Jubiläumsausgabe gut mit uns. An allen vier Veranstaltungsterminen konnten die Hüttentore geöffnet und die Gäste bei sommerlichen Bedingungen empfangen werden. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, gemütliche Stunden in besonderem Ambiente zu verbringen und gemeinsam den Beginn der Ferien zu feiern.

Hinter einem gelungenen Fest stehen jedoch viele engagierte Menschen. Unter der Hauptorganisation von Harald Strasser und seinem gesamten Team wurde der umfangreiche Auf- und Abbau sowie der laufende Festbetrieb mit großem Einsatz und viel Herzblut bewältigt. Stellvertretend für die zahlreichen freiwilligen Helferinnen und Helfer gilt ein besonderer Dank Gerhard Huemer, der – wie viele weitere engagierte Unterstützerinnen und Unterstützer – unzählige Arbeitsstunden investiert und damit wesentlich zum Erfolg des Sonnenblumenfestes beiträgt. Ohne dieses ehrenamtliche Engagement wäre eine Veranstaltung dieser Größenordnung nicht möglich.

Gelungener Abschluss beim „Wochateil’n“

Den stimmungsvollen Höhepunkt bildete heuer definitiv der Abschlussabend beim Wochateil’n. Bei herrlichem Sommerwetter herrschte noch einmal Hochbetrieb auf dem Festgelände. Viele bekannte Gesichter aus der Gemeinde sowie zahlreiche Gäste aus der gesamten Region sorgten für eine großartige Atmosphäre und machten den Jubiläumsabschluss zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Insgesamt darf auf vier äußerst erfolgreiche und stimmungsvolle Festabende zurückgeblickt werden. Gerade in einer Zeit, die vielfach von Unsicherheit und Herausforderungen geprägt ist, zeigt das Sonnenblumenfest eindrucksvoll, wie wichtig Gemeinschaft, Zusammenhalt und persönliche Begegnungen sind. Es schafft Räume für Gespräche, Freundschaften und schöne gemeinsame Momente – Werte, die heute wichtiger sind denn je.

Das 25-jährige Jubiläum ist daher nicht nur Anlass zum Feiern, sondern auch Ausdruck einer Erfolgsgeschichte, die von zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, treuen Besucherinnen und Besuchern sowie engagierten Organisatorinnen und Organisatoren gemeinsam geschrieben wurde.

Mit großer Dankbarkeit blickt das gesamte Team auf dieses besondere Jubiläum zurück und freut sich bereits darauf, auch in den kommenden Jahren viele Gäste im Kreise der Sonnenblumen begrüßen zu dürfen.