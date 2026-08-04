Mit 17 Jahren sorgte Florian Bruderhofer bereits als DJ für Stimmung, heute mit 33 Jahren zeichnet er für die technische Leitung im Stadttheater Gmunden verantwortlich. Nach zwei abgeschlossenen Lehrberufen (Elektrotechnik/Veranstaltungstechnik) war der Wissensdurst des Neukirchners noch immer nicht gestillt. Mit der WIFI-Werkmeisterschule für Veranstaltungs- und Eventtechnik fand Bruderhofer die gewünschte Fortbildung, die er „absolut empfehlen“ kann. „In der Branche gibt es wenig Fachliteratur, umso wertvoller war die Wissensvermittlung durch kompetente Trainer, die uns praxisnahe und mit großem technischem Know-How unterrichteten“, schwärmt er. Von Lesungen bis zu Konzerten mit Orchester – Bruderhofer sorgt mit seiner peniblen Arbeit wesentlich dafür, dass das Gmundner Stadttheater mit seinen knapp 500 Sitzen bei Künstlern und Besuchern einen ausgezeichneten Ruf als Veranstaltungslocation genießt – sowohl was die Bühnen-, als auch die Sicherheitstechnik betrifft.

Projektarbeit als Leitfaden für Investitionen

In seiner Projektarbeit der Werkmeisterschule war es ihm wichtig, dass sie praktischen Nutzen stiftet. So beschäftigte er sich in seiner Arbeit mit der Anschaffung einer neuen Lichttechnik und wie sich diese refinanziert. „Gemeinden, die Veranstaltungszentren verwalten, stehen oftmals unter finanziellem Druck. Ich zeige auf, wie sich eine solche technische Investition auch rechnen kann.“ Als Beispiel verwendete er seine jetzige Arbeitsstätte, das Gmundner Stadttheater. Nach einer Soll-Ist-Analyse und dem Erstellen eines Lasten- bzw. Pflichtenheftes wurden Angebote für ein Lichtkonzept eingeholt und methodisch verglichen. „Wer billig kauft, kauft teuer“, erklärt Bruderhofer nach seiner Analyse, die auch für andere technische Investitionen im Kulturbereich Vorlage sein kann. Im Vergleich der Anschaffungs- und Betriebskosten ergibt sich in seinem Beispiel ein Preisvorteil von EUR 70.000,- auf die Lebensdauer von 15 Jahren gerechnet. Viel Geld, das Kommunen anderweitig verwenden könnten.

Mit der WIFI-Werkmeisterschule zum Erfolg

„Trotz dem Einsatz von High-Tech-Lösungen … der Mensch dahinter ist wichtig“, weiß Bruderhofer, der sich als Problemlöser sieht. „Wenn Künstlern und Besuchern nichts auffällt, hat es gepasst“, so der Techniker, der von Altmünster aus auch eine eigene Eventtechnik und -planungsfirma betreibt. Mit der WIFI-Werkmeisterschule hat er die Ausbildung erhalten, die er für seinen verantwortungsvollen Beruf braucht.

Kostenloser Info-Abend im WIFI Gmunden

Das WIFI Gmunden bietet im Herbst Werkmeisterschulen im Bereich Mechatronik, Maschinenbau-Betriebstechnik und Informationstechnologie an, den Bereich Mechatronik auch in Form einer Tages-Werkmeisterschule. Umfassende Informationen zu den angebotenen Werkmeisterschulen gibt es am Do., 27. August 2026 im WIFI Gmunden (17:00 – 18:30 Uhr). Anmeldungen bzw. weitere Infos unter T 05-7000-5260, WIFI Gmunden – Fr. Stefanie Waldl.