Mit dem vierten und letzten Turnier der Rugby 7s Challenge Cup Serie ging am Samstag in Traunkirchen die österreichische Sevens-Saison zu Ende. Vor der beeindruckenden Kulisse des Traunsees und des Traunsteins sicherte sich der RC Innsbruck den Tagessieg, während der Rugby Club Graz mit Platz zwei den Gesamtsieg in der Challenge Cup Serie feiern durfte.

Sieben Mannschaften aus Österreich und ein Team aus Italien (Ladispoli, nahe Rom) kämpften auf der Bräuwiese in Traunkirchen um den Sieg im Finale des Rugby 7s Challenge Cup. Nach einem spannenden Turniertag setzte sich der RC Innsbruck im entscheidenden Platzierungsspiel durch und feierte den Tagessieg. Graz belegte dahinter Rang zwei, Leoben komplettierte als Dritter das Podest.

Mit dem zweiten Platz sammelte Graz die entscheidenden Punkte und sicherte sich damit den Gesamtsieg der Rugby Sevens Challenge Cup Serie 2026. Auf den weiteren Plätzen der Gesamtwertung folgen Stade Rugby und der ARC Leoben.

Josef Lagler, Vizepräsident von Rugby Austria, zog ein positives Saisonfazit: „Das Finale in Traunkirchen war ein würdiger Abschluss einer spannenden Sevens-Saison. Wir haben hochklassige Spiele, fairen Sport und großartige Werbung für Rugby in Österreich gesehen. Mein Glückwunsch gilt Innsbruck zum Turniersieg und Graz zum verdienten Sieg der Serie. Ein großer Dank gilt dem Club Athlétique Traunsee Rugby, der mit viel Engagement ein hervorragend organisiertes Turnier auf die Beine gestellt hat.“

Für einen besonders emotionalen Moment sorgte Moritz Rabelsberger vom Gastgeber Club Athlétique Traunsee Rugby. Er wurde zum „Man of the Match“ gewählt und beendete mit dieser Auszeichnung seine aktive Rugbykarriere nach rund zwölf Jahren. „Es gibt wohl kaum einen schöneren Abschluss einer Rugbykarriere, als vor heimischem Publikum ausgezeichnet zu werden. Moritz hat den Rugbysport in der Region über viele Jahre mitgeprägt und sich diese Ehrung mehr als verdient“, so Lagler.

Mit dem Finale in Traunkirchen endet die diesjährige österreichische Rugby-Sevens-Saison. Rugby Austria bedankt sich bei allen Vereinen, Spielerinnen und Spielern, Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern, Freiwilligen sowie den zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauern für eine erfolgreiche Saison!

Österreichischer Challenge Cup 2026, Endstand:

1. Rugby Club Graz

2. Stade Rugby

3. ARC Leoben