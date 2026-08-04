Die Athleten der Sportunion Gmunden Triathlon eilen von Erfolg zu Erfolg. Melanie Berent glänzte zuerst bei der Europameisterschaft in Tarragona am 13. Juni 2026 als zwölfte ihrer Altersklasse und drittbeste Österreicherin, nur eine Woche später überzeugte sie beim Triathlon in Kitzbühel mit Platz drei (AK 30–39). Ihr Vereinskollege und Sektionsleiter Alois Schögl holte sich dort den Klassensieg in der Altersklasse 70+ und die begehrte Kitzbühel-Trophäe. Beide sicherten sich damit die Tickets für die Heim-EM im Juni 2027 in Kitzbühel. Manuel Abwerzger, Claus Berent und Peter Göschlberger finishten ebenso und erzielten hervorragende Leistungen.

Am 28. Juni trotzte das Team der brütenden Hitze in Wels. Oliver Schwarz und Melanie Berent finishten in ihren Altersklassen jeweils auf dem sensationellen zweiten Platz. Berent qualifizierte sich als beste Österreicherin zudem für die Weltmeisterschaft in Hamburg 2027. Claus Berent rundete das hervorragende Gmundner Mannschaftsergebnis in Wels mit dem 5. Platz ab.

Zuletzt überzeugte das Duo Berent beim traditionellen Mostiman in Niederösterreich. Während Claus Berent routiniert auf der Sprintdistanz ablieferte, wagte Melanie Berent ihr erfolgreiches Debüt über die olympische Distanz.

Bereits am 14. Juni bewies Heimo Pseiner bewundernswertes Durchhaltevermögen: Nach monatelangem, intensivem Training und unzähligen schweißtreibenden Vorbereitungsstunden finishte er erfolgreich den Ironman in Klagenfurt, wodurch er als echtes Vorbild im Verein gilt!