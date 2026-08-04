Gleich 2 Teams der Union Kartsport Gmunden haben es bei der Kart Trophy Lambrechten am Samstag den 18. Juli 2026 aufs Stockerl geschafft. Bei diesem Amateurrennen geht es nach mehreren Ausscheidungsrunden im Großen Finale um die Positionen, wobei sich 4 Fahrer pro Team in spektakulären „fliegenden“ Fahrerwechseln im Kart ablösen. In einem packenden Finale mit vielen Überholmanövern bis zur allerletzten Runde sichert sich die Union Kartsport Gmunden die vielbejubelten Plätze 2 und 3. Dabei können gerade die jungen FahrerInnen Laura Alkin, Max Enzmann und Michael Primetshofer mit Top-Zeiten aufzeigen, während die gestandenen Herren um Obmann Fabian Bartel-Huemer mit perfekter Strategie und Kampflinie die Gegner hinter sich halten. Fabian: „So spannend war’s überhaupt noch nie!“

Bei der Sektdusche auf dem Siegerpodest erreichen die Rennfahrer dann Formel 1-Niveau…

Bei der bereits dritten LT1 Kart Trophy im SEP Gmunden am 11. und 12.September 2026 werden die Union Kartsport Gmunden Helden dann selbst als Veranstalter auftreten und viele Firmen- und Vereinsteams zum Teamrennen bitten. Interessenten bitte schnell melden – es sind noch ein paar Startplätze frei!