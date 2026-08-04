Der Soroptimist Club Traunsee unterstützt Projekte, die Menschen mit Beeinträchtigungen neue Perspektiven eröffnen und gesellschaftliche Teilhabe fördern. Dazu zählt auch die jährliche integrative Segelwoche des Vereins Mini12 – Integrativer Segelverein am Traunsee.

Gemeinsam auf dem Traunsee

Anfang Juli fand die „Mini12-Traunseewoche“ wieder im Union Yacht Club Traunsee in Gmunden statt. Die inklusive Woche bringt Menschen mit körperlichen oder mentalen Beeinträchtigungen aus verschiedenen Einrichtungen und Regionen zusammen. In den speziell adaptierten Booten stehen nicht die Einschränkungen im Mittelpunkt, sondern das gemeinsame Erlebnis auf dem Wasser.

Mehr Selbstvertrauen durch Segeln

Besonders wertvoll ist, dass die Teilnehmenden ihre Fähigkeiten selbst erleben und ihre Eigenständigkeit stärken können. Das Segeln schenkt Selbstvertrauen, Lebensfreude und das gute Gefühl, Herausforderungen aus eigener Kraft zu meistern.

Unterstützung für ein besonderes Projekt

Für den Soroptimist Club Traunsee ist es eine Freude, dieses besondere Projekt zu unterstützen. Die engagierten Helferinnen und Helfer sowie die einzigartige Kulisse des Traunsees machen die Segelwoche Jahr für Jahr zu einem unvergesslichen Erlebnis.