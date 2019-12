ASVÖ NordicSkiteam Salzkammergut berichtet

Adler Max Steiner meldet sich mit Stockerlplätzen im Fis-Cup zurück – Lis Raudaschl auf Rang 11

Max Steiner zeigte am letzten Wochenende beim Fis-Cup im deutschen Oberwiesenthal, dass mit ihm wieder zu rechnen ist. Mit Platz 2 am Samstag und Platz 3 am Sonntag empfahl er sich wieder für größere Aufgaben in diesem Winter. Lis Raudaschl hatte am ersten Tag noch etwas mit der Schanze zu kämpfen. Mit Rang 21 war die ehrgeizige Sportlerin aus St. Wolfgang natürlich nicht zufrieden. Am Sonntag ging es dann schon bedeutend besser. Mit Rang 11 ist ein Aufwärtstrend erkennbar.

In Seefeld traten die Nordischen Kombinierer Sigrun Kleinrath und Nikolaus Mair im Alpencup an. Für Sigrun lief es im Langlauf wieder besser als zuletzt. Sie konnte auf der anspruchsvollen Strecke, auf der es zu einigen Stürzen kam, auf Platz 7 finishen. Von einem Sturz war leider auch Nikolaus Mair betroffen, der danach aufgeben musste.

Foto: Max Steiner