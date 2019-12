Gmunden präsentiert Projekt Schiffslände und Hotel

Gmunden präsentiert die Stadtentwicklung an der Schiffslände und ein Hotelprojekt. Ein Info-Abend findet am Mittwoch, 18. 12. um 19 Uhr im Stadttheater Gmunden statt.

Auf der kostbarsten und schönsten Immobilie Gmundens, dem ehemaligen Parkhotel-Areal im Zentrum direkt am See, soll als Pendant zum Rathausplatz gegenüber ein neues Ensemble entstehen. Neben einem Ufer-Hotel will die Stadt einen Mix aus Wohnungen, Büros, Praxen, Gastro und öffentlichen Freizeit- und Erholungsflächen entstehen lassen.

Wie die neue “Schiffslände” ausschauen soll, haben Stadtpolitik und Gestaltungsbeirat schon ziemlich genau definiert – gegossen in Planungsvorgaben des renommierten Salzburger Architekten Gerhard Sailer (HALLE1). Sailer und die politisch Verantwortlichen werden die “Stadtentwicklung Schiffslände” allen Interessierten bei einem Informationsabend vorstellen und mit Bürgerinnen und Bürgern auch darüber diskutieren.

Ein Info-Abend findet am Mittwoch, 18. 12. um 19 Uhr im Stadttheater Gmunden statt. Bereits ab Montag, 9. 12., sind ein Modell und Pläne der Stadtentwicklung im ehemaligen Tourismusbüro neben dem Rathaus-Eingang ausgestellt. Geöffnet während der Amtszeiten.

