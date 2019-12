Satzinger-Vortrag am 10. Jänner

Auf vielfach geäußerten Wunsch gibt es am Freitag, 10. Jänner 2020, eine Wiederholung des Vortrags von DDDr. Franz Satzinger über Kaiser Maximilian I. Der Monarch, dessen 500. Todestag 2019 begangen wurde, hatte bekanntlich enge Beziehungen zur Stadt Vöcklabruck und vor allem ihren beiden Wappentürmen.

Vöcklabrucks Stadthistoriker DDDr. Satzinger, ein ausgewiesener Maximilian-Kennner, wird seine Ausführungen, die er bereits mit großem Erfolg auch in Gmunden, Wiener Neustadt und Wels vorgetragen hat, um interessante Aspekte zum Thema „Maximilian und Gmunden“ erweitern.

Der Vortrag beginnt am Freitag, 10. 1. 2020, um 19:00 Uhr in der Oskar Czerwenka-Landesmusikschule in der Schererstraße 9.

