Traditionelle Julfeier

Ausschließlich mit eigenen Kräften, wie Obmann Gernot Gföllner bei der Begrüßung betonte, wurde vergangenes Wochenende im Turnverein Gmunden 1861 die Julfeier im Turnerheim gestaltet. Mit der Familienmusik Worff, einem Gitarren Duo, ein Saitenmusikquartett und dem Singkreis wurde die Feierstunde mit besinnlichen Sprüchen aber auch mit lustigen Geschichten abwechslungsreich gestaltet.

Erfrischend auch die Julrede in der das Märchen vom Mädchen mit den Schwefelhölzern mit der heutigen Gesellschaftsform in Zusammenhang gebracht wurde. Nach der Feier gab es noch ausreichend Gelegenheit für Gesang und Gespräche in der turnerischen Gemeinschaft.

Foto: privat