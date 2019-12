Weihnachtsfreude für Senior/innen

Am 19. Dezember 2019 besuchte die 4D Klasse des Gymnasiums das Bezirksseniorenheim/Tandem in der Max-Quellgasse in Bad Ischl. Mit den Sternen, die sie im Rahmen des textilen Werkunterrichtes bastelten, schmückten sie die Gemeinschaftsräume.

Die Kinder freuten sich sehr über die tollen Reaktionen der Bewohner. Auch nächstes Jahr werden die Schüler/innen der 4. Klasse diese Tradition mit Freude weiterführen, da es uns im Gymnasium ein großes Anliegen ist, anderen, besonders zu Weihnachten, eine Freude zu machen.

Foto: privat