1. Bundesliga Tischtennis Unteres PlayOff

SPG muki Ebensee startet gegen Wiener Neudorf am Samstag, 11.1.2020 um 15:00 in die Rückrunde.

Im Herbst hatte das Trio bei einem Zwischenstand von 3:1 schon einen Auswärtssieg vor Augen. Aber durch unbändigen Kampfgeist drehten die Niederösterreicher die Partie noch zum 3:3-Remis. Martin Leonhartsberger, Ebensees Team-Leader, meint: “Unser erklärtes Ziel bleibt natürlich der Klassenerhalt, daher gibt es wie zuletzt gegen Innsbruck nur eine Parole – kämpfen wie die Löwen.”

Möglicherweise ist wieder das überragende Doppel Promberger/Leonhartsberger Zünglein an der Waage. Auch Jonas geht nach einem Nationalteamlehrgang mit Habesohn und Co. und etlichen Trainingseinheiten mit Sofia Polcanova, Europas Nr. 1 – Dame, bestens gerüstet in die Rückrunde. Es wird sich zeigen, ob in der Höhle des Löwen vor den eingefleischten SPG-Fans die Wr. Neudorfer bestehen können.

SPG muki Ebensee vs. Wr. Neudorf, Sa. 11.1.2020, 15:00, Schulzentrum Pestalozziplatz.

Foto: privat