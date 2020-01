112. JHV des MV Roitham

Am Sonntag, 26.01.2020 fand die 112. Jahreshauptversammlung des Musikverein Roitham am Traunfall im Gasthaus Forstinger statt. In der Früh wurde, die Hl. Messe für die verstorbenen Mitglieder, musikalisch in der Pfarrkirche umrahmt.

Pünktlich um 10:00 Uhr eröffnete der Obmann Wolfgang Pamminger die Versammlung. Zurückblickend auf das Vereinsjahr 2019 konnte auf viele tolle Ausrückungen zurück geschaut werden wie zum Beispiel die Goldmedaille bei der Konzertwertung, volles Haus bei beiden Konzerten, Auszeichnung bei der Marschwertung in Pinsdorf etc. und natürlich das Highlight in diesem Jahr, der Ausflug nach Wien auf die Wiener Wies´n was in Summe 81 Ausrückungen von 68 MusikerInnen ergibt.

Zwei neue Musiker und eine neue Marketenderin wurden offiziell im Verein aufgenommen. Ganz besonders zu erwähnen ist Christian Neudorfer der für sein Engagement im Verein für 49 aktive Jahre die höchste Auszeichnung des Oberösterreichischen Blasmusikverbandes, das Verdienstkreuz in Gold erhalten hat.

In diesem Jahr fanden wieder Vorstandsneuwahlen statt wo wieder einige neue Gesichter im Vorstand begrüßt wurden und der aktuelle Obmann bestätigt wurde.

Foto: privat