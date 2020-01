Vernissage im Lebzelterhaus Vöcklabruck

„Am Montag, 10. Februar 2020 findet um 19.00 Uhr in der Stadtgalerie Lebzelterhaus Vöcklabruck die Vernissage zur Ausstellung von Katharina Lackner „Wilde Träume“ statt.

Die 1981 geborene Künstlerin Katharina Lackner lebt und arbeitet in Linz. Seit 2007 ist sie nach ihrem Studienabschluss als freischaffende Künstlerin und Kuratorin tätig. Seit 2017 mit einem Fokus auf ein künstlerisches Programm für Kinder im OÖ Kulturquartier (SPIELWERK).

Katharina Lackner arbeitet mit der Verschiebung und Veränderung von Wahrnehmung und setzt ihre künstlerischen Ideen in Videoarbeiten, Zeichnungen, Installationen und temporären, performativen und partizipativen Interventionen um. Ein Kernthema ihrer Arbeiten ist die Untersuchung von Bewegung im Raum.

Mit einfachen Mitteln, digital oder analog verschränkt sie Reales mit Erfundenem bzw. Manipuliertem. Die Werkschau„Wilde Träume“ vermischt die Dinge, schamlos und archaisch, so wie ein Kind es tun würde. Jedes Objekt hat hier seine Bedeutung und eine Geschichte. In den Galerieräumen finden sich raumgreifende Installationen und Zeichnungen, neben einer kuriosen, experimentellen Sammlung von (persönlichen) Fundgegenständen und Assemblagen.

Was für uns einfache Holzstücke mit Furchen und Kerben sind, waren schon im Mittelalter Objekte, wie das Kerbholz, die zur Erinnerung dienten um Schulden, Geschichten und Geschehnisse zu dokumentieren. Das Kind erfindet Dinge und ich erfinde sie weiter und dann träumen wir. Und dann kann man sie nicht mehr genau erkennen, dann verschwinden sie. Manches ist von Anfang an erfunden und wird mir zur Erinnerung. Die Zeiten vermischen und überlagern sich. Was bleibt, sind neben den Erinnerungen, diese Objekte. Sie gleichen anderen und sind doch aufgeladen und voller Geschichten.

Weitere Infos unter: www.kathilackner.net

Die Ausstellung läuft bis 22. Februar 2020, Mo-Sa 10-13 Uhr.

Als Parallelausstellung zeigt der Hausruckviertler Kunstkreis Traute Felgitscher „Katzen sind Hunde mit Hochschulabschluss“. Eröffnung 10. Februar 2020 18.30 Uhr.“

Foto: Katharina Lackner