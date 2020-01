Brennendes Wohnmobil zu Silvester

Ein Brand eines Wohnmobils beschäftige die Einsatzkräfte zum Jahreswechsel in Gmunden.

Die Feuerwehr wurde anfangs zu einem Dachstuhlbrand alarmiert. Beim Eintreffen am Einsatzort, dessen Angabe vorerst eher ungenau war, konnte schließlich ein brennendes Wohnmobil auf einem Schotterparkplatz hinter einem Firmengebäude lokalisiert werden.

Die Einsatzkräfte konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Ein gutes neues Jahr wünschten sich die Einsatzkräfte in Gmunden heuer also direkt am Einsatzort. Verletzt wurde niemand.

Bildquelle: laumat.at / Matthias Lauber