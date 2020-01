Erfolgreiches Biathlonwochenende für Nordic Ski Team Salzkammergut

Vergangenes Wochenende fanden in der Rosenau am Hengstpass Biathlonbewerbe statt. Die heimischen Vertreter des Nordic Skiteam Salzkammergut konnten dabei wieder einmal groß aufzeigen. Am Samstag fanden die Staatsmeisterschaften im Massenstart statt. Bei widrigen Bedingungen zeigten die beiden Athleten Jett Huang und Leon Kienesberger vom SV Bad Goisern, dass sie sich zur Zeit schießtechnisch und läuferisch in sehr guter Verfassung befinden.

Jett musste sich erst gegen Ende des Rennens dem späteren Sieger beugen und gewann nach einer tollen Leistung die Silbermedaille in der Jugendklasse U19. Als dritter durfte Leon nach einer gelungenen Leistung auf dem Siegerpodest Platz nehmen. Lediglich ein Fehler zu viel am Schießstand verhinderte, dass Leon auch noch in den Kampf um die Goldmedaille hätte eingreifen können. Daniel Glaßer (WSV Sparkasse Bad Ischl) erwischte in der Jugendklasse U16 leider einen schlechten Tag am Schießstand und schoss sich mit zu vielen Fehlern aus den Medaillenrängen. Am Ende blieb für Daniel der sechste Rang.

Am Sonntag wurde das Rennwochenende mit einem Sprintbewerb im Austriacup fortgesetzt. Auch der zweite Bewerbstag verlief für die jungen Biathleten wieder sehr erfolgreich. Leon Kienesberger konnte sich im Vergleich zum Samstag noch einmal steigern und krönte eine perfekte Schießleistung gepaart mit schnellen 7,5km in der Loipe mit dem ersten Rang.

Auch Jett Huang durfte nach sehr ansprechender Leistung abermals als Zweiter auf dem Siegerpodest Platz nehmen. Mit diesen sehr guten Leistungen dürfen sich beide Athleten gute Chancen ausrechnen, Österreich bei der Jugend- und Junioren WM in Lenzerheide Ende Jänner zu vertreten. Auch für Daniel Glaßer verlief der zweite Tag sehr erfolgreich. Er konnte sich in seiner Klasse nach einer sehr guten Laufleistung und insgesamt vier Schießfehlern den dritten Gesamtrang sichern.

Foto: Alfred Stüger