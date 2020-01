GuKPS Gmunden gibt Antworten auf Fragen zu Gesundheits- und Krankenpflege-Ausbildungen

GMUNDEN. Welche Ausbildungsmöglichkeiten gibt es in der Gesundheits- und Krankenpflege? Was sind die Ausbildungsvoraussetzungen, wie gestalten sich die einzelnen Ausbildungen? Wie alt muss bzw. darf ich dafür sein? Auf all diese Fragen antwortet das Lehrteam der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege (GuKPS) Gmunden am Donnerstag, den 16. Jänner 2020, 18.00 Uhr, anlässlich des Infoabends.

Infos zu den Ausbildungen finden Interessierte auch auf www.ooeg.at/bildung

Thema: Infoabend: „Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Gmunden informiert über Gesundheits- und Krankenpflege-Ausbildungen“

Termin: 16. Jänner 2020, 18.00 Uhr

Ort: GuKPS Gmunden am Salzkammergut Klinikum Gmunden

Foto: OÖG