Kostenloser Gründer-Workshop in der WKO Bad Ischl

Mittwoch, 12. Februar 2020 (Beginn: 9:00 Uhr)

Eine Unternehmensgründung ist eine komplexe Herausforderung, mit der eine Reihe von Fragen verbunden ist. Daher ist es für Gründer wichtig, Informationen für eine erfolgreiche Betriebsgründung schnell und einfach aus einer Hand zu erhalten. In den Gründer-Workshops des Gründer-Service der WKO erfahren angehende Jungunternehmer alles Wesentliche, um die Weichen in die Selbständigkeit richtig zu stellen.

Informiert wird zu Themen wie Gründungsidee, Gewerberecht, Rechtsformen, Sozialversicherung, Finanzierung/Förderung, Steuern, Gründungsablauf. Darüber hinaus können in der Kleingruppe auch Kontakte zu anderen Gründern geknüpft werden. Die Workshop-Teilnahme ist kostenlos! Der nächste Workshop findet am Mi., 12. Februar 2020 von 9:00 – 12:00 Uhr in der WKO Bad Ischl statt.

Anmeldungen werden unter T 05-90909 oder per E-Mail: bad-ischl@wkooe.at entgegengenommen.

Foto: WKOÖ