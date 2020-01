Medaillenexplosion zum Jahresbeginn

Besser geht’s fast nicht mehr – zum Jahresstart gelang den SVV-Schwimmern eine wahrlich phänomenale Leistung. Mit gesamt 67 Medaillen sicherten sie sich am 11./12.01. beim 6. Int. SCVB Meeting in Braunau souverän den ersten Rang im Medaillenspiegel aller Vereine. Insgesamt waren knapp 100 Schwimmer aus Österreich und Deutschland am Start, die bei 800 Starts richtig Gas gaben. Besonders erwähnenswerter Fakt: Die errungenen 25x Gold, 19x Silber und 23x Bronze verteilen sich auf 18 verschiedene Schwimmer!

Der beste Spiegel für dieses hervorragende Resultat sind die Staffelplatzierungen. Bei fünf von sechs Entscheidungen blieb der Sieg unangefochten in Vöcklabrucker Hand, nur in einem Bewerb mussten sich die Schwimmer knapp geschlagen geben. In den diversen Staffelzusammenstellungen waren dabei für den SVV am Start: Fischereder Karl Alexander, Silas Schneider, Dana Pfaffenbichler, Zoe Schneider, Marvin Zimmermann, Jakob Stetina, Anna Bassani, Mayr Alexandra, Mario Nikolic, Tarik Dautovic, Tobias Schierl, Paul Maak, Sarah Föttinger, Finja Zimmermann, Sara Maric und Marie Marschall.

Als einziger Vöcklabrucker gelang Karl Alexander Fischereder im Jg. 2007 eine 100 % Siegesbilanz, in dem er in allen 5 angetretenen Strecken Platz 1 errang. Über eine ebenso beachtliche Siegesquote von 80 % konnten sich Sara Maric (Jg. 2008) und Silas Schneider (Jg. 2009) freuen, die ihre restlichen 20 % jeweils mit einer Silbernen auffüllten. Die jüngste Teilnehmerin der gesamten Veranstaltung, Magdalena Burgstaller, zischte im Jg. 2013 zweimal allen davon, während Schwester Sophie (Jg. 2010) je einmal Gold und Silber erschwamm. Das Geschwisterpaar Finja (Jg. 2009) und Marvin Zimmermann (Jg. 2006) räumte ebenfalls kräftig ab. Jeder der beiden holte einen Sieg, und zusätzlich errang Finja dreimal Rang 2, sowie Marvin einmal Rang 2 und zweimal Rang 3. Die beiden SVV-Herren in der Altersklasse 2002 u. älter erkämpften je einen Sieg – Tarik Dautovic über 100 m Freistil, sowie Mario Nikolic über 100 m Rücken. Weiters gingen drei Silber- und eine Bronzemedaille an Tarik, sowie drei Bronzene an Mario.

Im Jahrgang 2007 schafften mit Zoe Schneider (je 2x Platz 2 und 3) und Dana Pfaffenbichler (1x Platz 3) gleich zwei Mädels den Sprung auf das Podest. Jüngster männlicher SVV-Teilnehmer war Leo Seyer (Jg. 2011), der bei seinen beiden Starts jeweils versilbert wurde. Eine Mischung aus Silber und Bronze gelang jeweils Paul Maak (Jg. 2008) und Tobias Schierl (Jg. 2007) mit je einer Medaille jeder Sorte. Der 11-jährige Maximilian Pickl legte auf seine Silberne allerdings gleich vier Bronzene darauf und holte damit bei jedem seiner Starts eine Medaille.

Neben Sara Maric gelang bei den 12-jährigen Mädchen auch Marie Sophie Marschall mit viermal Bronze eine gehörige Medaillensammlung. Zusätzlich zu den Erfolgen von Finja Zimmermann sorgten auch Anna Lea Fischereder (1x Silber, 2x Bronze) und Mattea Stetina (2x Bronze) dafür, dass das Podest fest in Vöcklabrucker Hand bleibt!

Nach diesem erfolgreichen Start in das neue Jahr wird motiviert weitertrainiert. Nächster Höhepunkt sind die OÖ Hallenlandesmeisterschaften von 07. bis 09. Februar im Heimbad in Vöcklabruck.

Foto: privat