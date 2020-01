Neuer interimistischer Leiter der Stabsstelle PR & Kommunikation im Salzkammergut Klinikum

GMUNDEN. Wolfgang Baihuber übernimmt mit 1. Februar 2020 interimistisch die Leitung der Stabsstelle PR & Kommunikation im Salzkammergut Klinikum. Er folgt Mag.a Brigitte Buberl nach, die zur gleichen Zeit die Leitung der Stabstelle PR & Kommunikation im Kepler Universitätsklinikum in Linz antritt.

Wolfgang Baihuber ist seit 2010 in der PR des Salzkammergut Klinikums Vöcklabruck tätig und zeichnet sich ab jetzt sowohl für die interne als auch die externe Kommunikation der drei Standorte in Bad Ischl, Gmunden und Vöcklabruck verantwortlich.

Lange Jahre davor war Wolfgang Baihuber freier Mitarbeiter beim ORF, wo er als Kameraassistent am Küniglberg in Wien und als Redakteur und Moderator beim ORF-Radio Burgenland und bei Ö3 tätig war. Gelegentlich gestaltet er auch noch heute kurze Fernsehbeiträge für einen kleinen lokalen TV-Sender.

Neben zahlreichen Fortbildungen hat Baihuber ein Fernstudium für Public Relations an der Donauuniversität Krems abgeschlossen. „Ich freue mich auf die neue berufliche Herausforderung, gerade in einer Zeit, in der der Bedarf an Kommunikation und damit verbunden die ständige Erweiterung und Veränderung der Kommunikationskanäle immer vielfältiger wird“, so der neue interimistische Leiter, der mit seiner Familie in Bad Hall lebt.

Foto: OÖG