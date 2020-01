Am Freitag 24.1.2020 mit Spielbeginn 19:45 Uhr gibt es nochmals Haialarm in der Eishalle Gmunden. Da treffen die RAUCH TECHNOLOGY SHARKS Gmunden auf den EC GRIZZLIES Linz. Es geht im Abstiegskampf der 1. OÖ LIWEST Eishockeyliga um Platz 5 der Tabelle in einer Serie best off three. Einem fristgerechten Einspruch aufgrund Regelverstosses in den Durchführungsbestimmungen dieser Liga (es wurden bei einem Verein mehrmals unerlaubt 3 Spieler aus einer höheren Liga eingesetzt) durch Obmann und Trainer Thomas SCHATZL wurde nicht stattgegeben. Ein entsprechender Bericht ist Anfang der Woche an die Medien ergangen. Bei positivem Bescheid hätte dies Platz 4 der Tabelle und Aufstieg in das Play off der Liga bedeutet.

Also gilt es jetzt alle Kraft in die nächsten 2-3 Spiele zu legen und so in der 1. OÖ LIWEST Eishockeyliga zu verbleiben. Den Saisonverlauf hat man sich bei den SHARKS wohl anders vorgestellt und gewünscht. Die RAUCH TECHNOLOGY SHARKS waren bei einigen Spielen knapp an einem Sieg dran und mit einem oder zwei Tore unterlegen und haben so das Saisonziel in die Play off Runde aufzusteigen nicht erreicht. Jetzt lautet die Devise Kopf hoch, aufstehen, in die Hände spucken und nach vorne in die nächste Saison 2020/2021 zu schauen. Da werden und müssen Änderungen stattfinden, an denen schon gearbeitet wird.

Also Fans der Gmundner Haie kommt nochmals am Freitag 24.1.2020 mit Spielbeginn 19:45 Uhr ins Haifischbecken Gmunden und unterstützt die Cracks der Sharks kräftig!

Bericht und Bilder Peter SOMMER FOTOPRESS