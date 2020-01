Turnverein Gmunden 1861 weiter im Aufwind

Vergangenes Wochenende wurde im Turnerheim auf der Wunderburg die 67. Jahreshauptversammlung abgehalten. Bei der Ehrung und Verleihung der Ehrenzeichen des ÖTB konnten 18 Mitglieder für 25jährige, weiters Sieben für 40 Jahre, Zwei für 50 Jahre, Vier für 60 Jahre und Sechsunddreißig für 65jährige Vereinszugehörigkeit mit Urkunde und Ehrenzeichen geehrt werden.

Für seine langjährige, ehrenamtliche Tätigkeit als Säckelwart, die mit großer Umsicht und Weitsicht verfolgt wurde, konnte Obmann Gernot Gföllner die Ehrenmitgliedschaft mit einer Urkunde an Hubert Lahnsteiner vergeben.

Obmann Gernot Gföllner zollte in seinem Tätigkeitsbericht auch Dank an seine Turngeschwister die es ermöglichen die vielfaltigen Aufgaben im Vereinsleben zu bewältigen. In einer Diaschau wurden gemeinsam von Obmann und Turnwart die Aktivitäten des Vereines in turnerischer Hinsicht, aber auch die vielen Veranstaltungen im Jahreskreis gezeigt.

Die finanzielle Gebarung zeigt von verantwortungsvoller Verwaltung des Säckelwartes und die Entlastung wurde einstimmig erteilt und mit Beifall belohnt. Die Neuwahl des Turnrates blieb ohne Veränderungen. Mit einem Ausblick auf die kommenden Veranstaltungen und dem Arbeitsplan 2020 wurde die gut besuchte Versammlung mit dem „Hoamatland“ beendet.

Foto: privat