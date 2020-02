23. Salzkammergut-Mountainbike-Trophy vom 17.-19. Juli 2020

Einmal Hölle und zurück

Bad Goisern; Bereits zum 23. Mal zieht die Salzkammergut-Trophy heuer wieder 5.000 Biker aus der ganzen Welt zum härtesten MTB-Marathon in die Welterberegion „Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut“.

Am Marathon-Tag am 18. Juli stehen wieder 7 Distanzen zwischen 22 und 210 Kilometer zur Auswahl, wobei alle Distanzen ihre Höhepunkte und Besonderheiten haben. Zum Beispiel der Blick von der Hütteneckalm auf das Dachsteinmassiv, der schmale Weg durch die Ewige Wand, die 11 Kehren hinauf zum Hallstätter Salzberg oder die Abfahrt zum Gosausee. Neben der Extremdistanz über 210 Kilometer – sie gilt auch als härtester Eintages-Marathon in ganz Europa – gibt es individuell fordernde Strecken über 22, 37, 53, 74 und 119 Kilometer sowie den technisch äußerst anspruchsvollen „All-Mountain“-Bewerb mit 55 Kilometern. Abgerundet wird das vielfältige Rennangebot mit der SCOTT Junior-Trophy, den Einradbewerben, der Bosch eMTB-Challenge und dem Gravel-Marathon.

Kultobjekt: das schwarze Finishershirt der A-Fahrer

Für die Härtesten unter den Mountainbike-Sportlern beginnt die Salzkammergut-Trophy am Samstag im Morgengrauen um 5 Uhr früh am Marktplatz von Bad Goisern. Kräfteraubende 210 Kilometer und unglaubliche 7.119 Höhenmeter stehen dann vor den Teilnehmern der „Königsklasse“, verlangt ihnen alles ab und schüttelt im Laufe eines langen Marathontages so manchen von der Strecke. Nicht jeder Starter schafft sie auf Anhieb, für so manchen Extrembiker erfüllte sich der Traum vom begehrten, schwarzen Finishershirt erst bei der zweiten oder dritten Teilnahme.

Einmal Hölle und zurück: Goldi und Hoffi sind wieder dabei

Neben Andreas Goldberger und Christian Hoffmann haben sich bereits über 1.000 Mountainbiker zur 23. Salzkammergut-Trophy angemeldet.

„Überflieger“ Andreas Goldberger – 2019 hielt ihn der „Fieberteufel“ von der Trophy fern – wird die Extremdistanz über 210 KM in Angriff nehmen.

Langlauf-Olympia-Sieger Christian Hoffmann startet auf der C-Strecke über 74 km und muss gleich zu Beginn den steilen Hallstätter Salzberg bezwingen.

Tolles Rahmenprogramm: Bikemesse, Bosch eBike-Testival und „Die Niachtn“

Neben den sportlichen Bewerben wartet wieder ein tolles Rahmenprogramm auf alle Bike-Fans. Beim Bosch eBike-Testival können wieder die neuesten eMountainbikes verschiedenster Hersteller getestet werden, auf der Bikemesse sind bei 90 Ausstellern alle namhaften Marken mit ihren neuesten Entwicklungen im Mountainbike-Sport vertreten.

Auch für die Partytiger hat die Trophy etwas zu bieten! Bei der „Pre-Race-Party“ am Freitagabend werden „Die Niachtn“ mit ihrem aktuellen Album das Festzelt rocken, ehe dann am Samstag nach dem Marathon bei der schon legendären „After-Race-Party“ im Innenhof des Schloss Neuwildenstein gefeiert werden kann.

Anmeldungen zu allen Bewerben sind auf der Homepage der Salzkammergut-Trophy möglich. Bis Ende Februar ist das Startgeld am günstigsten: www.trophy.at

Foto: Erwin Haiden