Literaturheuriger in der Stadtbücherei Gmunden, Donnerstag, 27.02.2020, 19.00 Uhr

Ähnlich dem Prädikat „Auslese“ bei den Weinen wird aus ausgesuchtem Literaturgut ein Spitzenbuch herausgefiltert und von allen Teilnehmern bis zum Termin des Literaturheurigen „ausg’lesen“.

Am Heurigenabend wird der „Ausg’lesen is!“-Buschen bei der Stadtbücherei ausg’steckt und die Bücherfreunde treffen sich zu einem geselligen Beisammensein in der Traungasse 4, um die Qualität dieser von allen verkosteten Buchauslese ausgiebig zu diskutieren.

An diesem Abend tauschen sich die Literatursommeliers über “Spätes Tagebuch” von Erika Pluhar aus.

Es ist keine Anmeldung notwendig und der Eintritt ist frei!

Stadtbücherei Gmunden, Traungasse 4, Tel. 07612/794-430, buecherei@gmunden.ooe.gv.at, www.gmunden.bvoe.at, Instagram: @stadtbuecherei_gmunden

Foto: privat