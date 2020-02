Autolenker flüchtete nach Unfall – Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei sucht nach einem Fahrerflüchtigen in Regau. Ein Radfahrer musste dem dunkelgrünen Auto ausweichen und stürzte.

Ein 14-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck fuhr mit seinem Mountainbike am 22. Februar 2020 gegen 14:20 Uhr in der Ortschaft Oberregau in der Gemeinde Regau den Hügel bei der dortigen “Vituskirche” bergab.

Der Jugendliche musste einem dunkelgrünen Pkw ausweichen und kam zu Sturz. Dabei wurde er unbestimmten Grades verletzt und im Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck behandelt. Der unbekannte Autolenker fuhr einfach weiter.

Die Polizeiinspektion Vöcklabruck bittet unter 059133/4160 um sachdienliche Hinweise.