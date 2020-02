Charity Vernissage „Stadt. Land. See.“

Der Lions Club Gmunden lädt zur 1. Charity Vernissage

Ausgestellt werden Fotos und Werke zum Salzkammergut, die Erlöse des Abends kommen in Not geraten Familien aus der Region zugute. Kunst kann Vieles, im Falle der gemeinsamen Ausstellung der Hobby-Fotografen Peter Kar, Wilfried Miedler und Erwin Bartel sowie des Malers Matthias Kretschmer kann Kunst auch helfen. Die Werke und Fotografien geben Einblicke in das Salzkammergut, aber nicht nur. Alle vier Aussteller sind Mitglieder des Lions Clubs, ihr Zugang und ihre künstlerische Herangehensweise sind dennoch sehr unterschiedlich und bieten somit eine spannende, viefältige und abwechslungsreiche Ausstellung:

Erwin Bartel als passionierter Fotograf heimatlicher Motive, er präsentiert alltägliche Motive rund um den Traunsee, aber auch so

manchen einmaligen Schnappschuss. Die Fotos bedienen sich oftmals einer bekannten Umgebung, das eigentliche Motiv ist eine

Momentaufnahme, so einmalig, dass Bartels Werkserie eine Sammlung einmaliger Fotos, Szenen und Situationen darstellt.

Die Kamera ist für Peter Kar immer ein Begleiter, beruflich und privat. Die Welt und ihre Bewohner haben viele Gesichter, Kar hat

den Blick für die Schönheit, Ästhetik und die Geschichten dahinter. Oftmalig wiederkehrende Motive sind Menschen, Landschaften

und so manche versteckte Sehenswürdigkeiten. Eine besondere Rolle bei den Motiven spielt die Natur und hier besonders der

Wald, den der Fotograf in perfekter Harmonie von Licht, Schatten, Perspektive und Tiefe mit seiner Kamera einfängt. Er zeigt Bilder,

die Natur, Wald und Menschen aus fernen Ländern zum Motiv haben.

Matthias Kretschmers Schaffen zeichnet sich durch zwei unterschiedliche Stilrichtungen aus: Die groben, expressiven Landschaftsbilder

mit Bezug zum Salzkammergut einerseits, die Löffel- und Gabelkreise aus Metall und Plastik andererseits. Kretschmer stellt

beide Werkserien bewusst gegenüber. Die Verfremdung jener Dinge, die wir täglich sehen und täglich benutzen, umgesetzt in

Gold- und Silberfarben, neu interpretiert und inszeniert.

Die Liebe zur Fotografie begleitet Wilfried Miedler seit seiner Kindheit, das scharfe Auge und der Blick für das fast unsichtbare

Detail sind die Garanten für einmalige Fotomotive, diese Detailaufnahmen zeichnen Miedlers Werkserie aus. Die Kamera war und

ist ein stetiger Begleiter des Fotografen, die ausgestellten Werke zeigen mit Schwerpunkt Aufnahmen von Wasser und Gewässern,

als Teil einer atemberaubend schönen Landschaft, aber auch als perfekt gewählter Ausschnitt eines gesamten Großen.

Mit dem Reinerlös dieses Abends kann der Lions Club Gmunden wieder bedürftigen und unschuldig in Not geratenen Menschen

in unserer Region helfen. Ein besonderer Dank gilt der Raiffeisenbank Salzkammergut ohne deren Unterstützung die Veranstaltung

nicht möglich wäre. Der Reinerlös aus Spenden, sowie die Erlöse aus Verkäufen der Fotos (100%) und der verkauften Gemälde

(50%) fließen in die Activity des Lions Club Gmunden.

Vernissage: Mittwoch, 11. März, 18:30 Uhr

Ausstellung: Donnerstag, 12. und Freitag, 13. März zu den Öffnungszeiten Raiffeisenbank Salzkammergut, Klosterplatz 1, 4810 Gmunden

Charity Vernissage „Stadt. Land. See.“

Kontakt: Mag. Matthias Kretschmer • Freischaffender Künstler • T: +43 (0)699 – 1900 5697 • M: mk@individualarts.at • W: www.individualarts.at