Gemeinsam für kleine Wunder!

Am Samstag 1.2.2020 bis Sonntag 2.2.2020 kam es am Firmenareal REIFEN ALTMANNINGER in Oberweis zum 1. Fahrer für Kinder Treffen im Jahr 2020. Im Laufe des Freitag bis Samstag früh waren über 100 Zugmaschinen und Tracks angereist und wurden auf den Plätzen und Parkflächen der Firma Altmanninger positioniert. Die große Montagehalle diente als Veranstaltungszentrum mit vielen kulinarischen Angeboten aus der Region, die durch die Mitglieder des Vereines „Fahrer für Kinder“ angeboten und serviert wurden. Vor der Halle gab es köstliche Holzknechtnocken und die Fahrer der Tracks zeigten voller Stolz ihre Schmuckstücke an Zugfahrzeugen und ließen ihre Schmuckstücke auch von innen bestaunen.

Trotz keiner großartigen Werbung hatten mehr als 500 große und kleine Besucher aus Nah und Fern den Weg nach Oberweis gefunden und bestaunten die blank polierten Fahrzeuge, die gegen Abend mit tausend Lichter beleuchtet waren. Auch wurden mit den Gästen Runden am Gelände gedreht und die Herzen der Truckerfans konnte man direkt höher schlagen hören. Es gab auch die Möglichkeit mit ferngesteuerten Mini Sattelschlepper zu fahren, was natürlich dauerhaft genützt wurde.

Nun zum Sinn dieser Veranstaltung: der Verein FAHRER FÜR KINDER ist ein gemeinnütziger Verein, der von LKW – Fahrern 2017 gegründet wurde. Durch Aktivitäten wie dieses Wochenende möchte die Mitglieder des Vereines besonderen Kindern schöne, erlebnisreiche Stunden bereiten und sie darüber hinaus unterstützen. Der erwirtschaftete Reinerlös geht direkt an sorgfältig ausgewählte Familien dieser Kids. So konnten zum Beispiel ein Kinderzimmer für ein Kind mit Down Syndrom, Reittherapien, höhenverstellbare Therapiestühle, Zahnbehandlungen etc. finanziert werden. Falls Ihr Interesse geweckt wurde können Sie unter www.fahrerfuerkinder.at mehr nachlesen und auch diese tolle Idee unterstützen. Nach dem Motto „Gemeinsam mit Euch sind wir stark“ kann man diesen Menschen nur zu diesen großartigen Aktivitäten gratulieren!

Bericht und Bilder Peter SOMMER FOTOPRESS