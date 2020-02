Faschings- und Tischtennishochburg Ebensee

Einen leidenschaftlich erkämpften 4:1-Erfolg über den Tabellenletzten Oberndorf/NÖ fuhren die Ebenseer Bundesliga-Spieler am Faschingsamstag ein. “Das war ein ganz wichtiger Sieg und ein schönes Geburtstagsgeschenk”, freute sich Sektionsleiter Herbert Riedler über die Leistung seines Teams. Mit dem ersten Heimsieg in der 1. Bundesliga geht man gut gerüstet in die noch ausstehenden zwei Begegnungen.

Zum Spielverlauf: Nach einem 1:1-Spielstand brachte Jonas Promberger mit großem Kampfgeist und einem 3:2-Sieg die Ebenseer in Führung. Eine wieder ganz starke Leistung im Doppel (Martin Leonhartsberger/Jonas Promberger) und eine Glanzpartie des “Löwen” Leonhartsberger, der einen 0:2-Satzrückstand gegen Oberndorfs Nr. 1, Christian Wolf, noch in einen Sieg umwandeln konnte, brachte die Halle zum Toben. “Die Mukis zeigten ihre Muckis und bewiesen, dass sie dort sind, wo sie hingehören – in die 1. Bundesliga! “, gab Riedler die Marschrichtung für die ausstehenden Partien vor.

Am Sa., 7. März 2020 (Beginn 15 Uhr) kommt Tabellenführer Baden in die Salinengemeinde.

Info: www.ttbundesliga.at/ligen/herren-1-upo/ergebnisse/

Foto: Verein