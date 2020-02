Faschingsumzug Gschwandt

Gschwandt – Für einen Tag die Narrenhochburg im nördlichen Salzkammergut

Jubel – Trubel – Heiterkeit, alle 5 Jahre ist es wieder so weit! Am Faschingsamstag 22.02.2020 ist Gschwandt für einen Tag die “Narrenhochburg im nördlichen Salzkammergut”. Ab 14 Uhr herrscht beim Umzug auf den Straßen der Flachberg-Gemeinde ein buntes Faschingstreiben mit vielen Wagen und Fußgruppen.

Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt, In den letzten fünf Jahren gab es ja genug „Vorkommnisse“, die für ein Faschingthema bestens geeignet sind! Der Umzug beginnt beim Unionheim und führt dann über den Birkenweg – Hauptstraße – Laakirchner Straße zurück zum UNIONHEIM Parkplatz wo dann im Anschluss an den Umzug in der Stockhalle ein Maskenrummel statt findet. Die Sektionen sowie Helferinnen und Helfer der Sportunion Gschwandt freuen sich auf zahlreiche Teilnahme beim Umzug und auch auf viele Besucher und Zuschauer entlang der Wegstrecke.

Beim Umzug selbst sind noch ein paar Restplätze für teilnehmende Gruppen (egal ob Wagen oder Fußgruppe) frei. Anmeldungen bei Union-Obmann Michael Uhl unter 0664 54 774 74 oder jack.uhl@gmx.at

Bericht und Bilder Peter SOMMER FOTOPRESS