„In 300 Tagen um die Welt!“

Alois HELMBERGER aus Altmünster, von Beruf HTL Lehrer, bringt als Künstler Holz und Metall in Form, ist Wegbereiter und war in 300 Tagen durch 30 Länder auf unserer Mutter Erde unterwegs, um in Heiligen,- und Kultplätze einzutauchen. Um auch Mitmenschen dieses Gefühl zu vermitteln, hat Alois Helmberger über sein Abenteuer einen Vortrag zusammengestellt und auch bereits einige Male erfolgreich vorgeführt.

Am Freitag 13.3.2020 haben Sie die Möglichkeit mit ihm in der Wirtschaftskammer diese Reise mitzuerleben. Beginn ist um 19:30 Uhr.

Als Eintritt ist eine freiwillige Spende, von der ein Teil an ein Waisenhaus in Indien geht, vorgesehen. Infos finden Sie auch unter www.holz-und-metall.at/Reisen. Tauchen Sie mit Alois HELMBERGER in andere Welten ein.

Bericht und Plakat Peter SOMMER FOTOPRESS