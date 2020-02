In Kooperation mit dem Verein Kinderfreunde Attnang-Puchheim wird auch in diesem Jahr wieder ein Kinderfasching veranstaltet. Am kommenden Samstag, 15.02. startet die wilde Sause um 13:30 Uhr mit einem Umzug über den Rathausplatz. Ab 14:00 Uhr wird der Phönixsaal zur Bühne für die kleinen Faschingsnarren und –närrinnen.

Foto: privat