OÖBV Bezirkswettbewerb in Scharnstein

Beim OÖBV BEZIRKSWETTBEWERB “MUSIK in KLEINEN GRUPPEN“ am 08.02.2020 in Scharnstein, erreichte als Bezirkssieger ein Klarinettenensemble, Clarin@5 aus der Landesmusikschule Gmunden, die höchsten 94,7 Punkte und wurde zum Landeswettbewerb am 9. Mai 2020 in Wels weitergeleitet.

Ebenfalls erfolgreich war ein Blechbläserensemble der Landesmusikschule Altmünster Dreh & Périnet welches auch beim Landeswettbewerb teilnehmen wird. Clarin@5 mit ihren jungen Musikern: Martin Auer, Anna Pangerl, Miriam Reisenberger, Eva Schmidhuber und Eva Maria Ahammer überzeugten die Jury mit ihren musikalischen Können.

Fotos: Hubert Schmidhuber