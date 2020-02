Generalsanierung der Traunbrücke auf der Umfahrung Gmunden beginnt

Abnützungs- und Verschleißerscheinungen machen eine Generalsanierung an der 1978 neu errichteten und ca. 384 Meter langen „Traunbrücke Umfahrung Gmunden 1“ erforderlich. Dazu ist es auch notwendig, den Verkehr großräumig umzuleiten.

Dabei werden die Randbalken, der Belag, die Abdichtung und Brückenausrüstung komplett abgetragen und erneuert, wie auch Sanierungsarbeiten am Tragwerk durchgeführt. Die Gesamtkosten betragen etwa 2,2 Mio. EUR. Um auch dem Geh- und Radverkehr auf der Brücke genügend Raum zu geben, wurde seitens des Landes OÖ intensiv nach Möglichkeiten gesucht, um den Bedürfnissen aller Verkehrsteilnehmer während der Bauphase als auch künftig gerecht zu werden.

Kompromiss zur Verwirklichung des Geh- und Radweges gefunden

Mit einer Verschmälerung der Fahrbahn zugunsten des nicht motorisierten Verkehrs konnte ein wirtschaftlich und technisch machbarer, zukunftsorientierter Kompromiss zur Verwirklichung des Geh- und Radweges gefunden werden, der durch Initiative des Landes kurzfristig noch realisierbar wurde.

Verkehrsführungskonzept erarbeitet

Eine Brückensanierung mit Ampelregelung wurde aufgrund der Länge der Brücke sowie dem hohen Verkehrsaufkommen verworfen, da dies in Stoßzeiten bereits nach kürzester Zeit kilometerlangen Rückstau in beiden Fahrtrichtungen verursacht hätte. In Zusammenarbeit aller betroffenen Stellen wurde daher frühzeitig ein Verkehrsführungskonzept ausgearbeitet, welche den Verkehr im ersten Bauabschnitt einstreifig in Einbahnregelung von Gmunden nach Steyrermühl und im zweiten Bauabschnitt zweistreifig bis zum Bauende in beiden Richtungen durch das Baufeld führt.

Bauarbeiten starten am 24. Februar

Die erste Bauphase beginnt bereits am 24.02.2020 mit einer zweistreifigen Verkehrsführung über den Bestand und kurzen örtlichen Anhaltungen bis zum 16.03.2020. In dieser Zeit werden die Gerüstarbeiten sowie auch die provisorischen Markierungsarbeiten sowie das Aufstellung der Leitwände für die Verkehrssicherung durchgeführt. Von 16.03.2020 bis 05.07.2020 erfolgt dann eine einstreifige Verkehrsführung in Einbahnregelung mit Komplettsperre und großräumigen Umleitung der Fahrtrichtung Gschwandt – Gmunden.

Ab der zweiten Bauphase vom 06.07.2020 bis zum derzeit geplanten Bauende mit 23.10.2020 ist immer eine zweistreifige Verkehrsaufrechterhaltung über den Bestand ohne Umleitung gegeben.

Verkehrsumleitung

Damit der Arbeiterfrüh- wie auch Wochenendverkehr (Urlaubsgäste, Touristen) ungehindert über die Brücke aus Gmunden hinaus Richtung Steyrermühl und Scharnstein fahren kann, wird die Fahrtrichtung Gmunden – Steyrermühl auf der Brücke geführt und ein Fahrstreifen freigehalten. Die Gegenrichtung wird komplett gesperrt und während der ersten Bauphase großräumig umgeleitet. Die Verkehrsumleitung erfolgt für den LKW – Verkehr großräumig von Scharnstein kommend über die Gmundener Straße B144 nach Steyrermühl und über die A1 und Abfahrt Regau und der Salzkammergut Straße B145 nach Gmunden.

Für den PKW – Verkehr erfolgt die Umleitung über die Gmundener Straße B144 nach Steyrermühl und entweder über die Ohlsdorfer Straße L1303 oder der A1 und Abfahrt Regau und der Salzkammergut Straße B145 nach Gmunden.

„Die Generalsanierung der über 40 Jahre alten Brücke ist unbedingt notwendig, damit die Sicherheit auf der Brücke für die nächsten Jahrzehnte gewährleistet ist. Eine Baustelle dieser Größenordnung ist ohne Verkehrsbeeinträchtigung nicht durchführbar, weshalb wir uns für eine Variante mit möglichst geringen Auswirkungen für die Verkehrsteilnehmer entschieden haben“, so Landesrat Mag. Steinkellner abschließend.

Quelle: Land OÖ